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網球》打人影帝向威廉絲家族道歉 正牌理查說話了

2022/03/29 16:32

奧斯卡新科影帝威爾史密斯（右）為了頒獎典禮上「甩巴掌」的暴力行為，透過個人IG上發文，正式向各界道歉。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕奧斯卡新科影帝威爾史密斯（Will Smith）為了頒獎典禮上「甩巴掌」的暴力行為，透過個人IG上發文，正式向各界道歉，包括這部電影《王者理查》所代表的網壇威廉絲家族，而他劇中飾演的老爸理查威廉斯（Richard Williams），本人也表態回應了。

53歲的威爾史密斯，對於台上克里斯洛克（Chris Rock）大開妻子潔達史密斯（Jada Smith）玩笑暴怒，衝上台賞了對方一巴掌還狂飆髒話，成為本屆最震驚畫面。歷經一晚沉澱，他登出道歉文：「各種形式的暴力都是錯誤、具破壞性的，我昨晚在奧斯卡頒獎典禮上的行為不可原諒，雖然各種以我為梗的笑話是工作一部分，但關於潔達健康狀況的笑話讓我一時情緒激動、難以忍受。克里斯，我向你公開道歉，我失控也錯了，對此深感羞愧，我的行為不能代表我想成為的人，在這充滿愛與善意的世界，沒有暴力容身之處。我還要向學院、節目製作人、所有參與者及全世界觀看節目的人道歉，我想向威廉絲家族及《王者理查》 劇組道歉，這行為玷汙大家原本美好的旅程，對此深感遺憾。」　

全美各界持續譴責威爾史密斯暴力行徑，據美國《時人》雜誌報導，除了前女網球后大、小威廉絲姊妹（Venus and Serena Williams）對於「劇中老爸」現實世界裡捉狂舉動深感震驚與遺憾，她們的父親，也就是威爾史密斯飾演的《王者理查》本人理查威廉斯，事發後也首度發聲，這位80歲傳奇教練說：「除非是自我防衛，否則我們不會縱容任何打人的暴力行為。」　

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