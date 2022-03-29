PLG》看到高科技產品也想擁有 陳信安：買了會跪好幾天

陳信安（右一）今出席活動（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕在球場上走跳的P. LEAGUE+桃園領航猿總經理陳信安，其實也曾沉迷電玩，還自爆會玩遊戲玩到天亮，而今天他出席活動時也跟其他嘉賓一同在現場玩遊戲。

Cooler Master酷碼科技今發表全台首輛沉浸式遊戲體驗專車，兼具娛樂、創意等多功能性，直播活動、派對一車搞定，讓娛樂與電競不侷限，而陳信安受邀出席活動，與遊戲實況主小熊和湯米玩遊戲，還參觀許多高科技周邊產品。

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陳信安（左二）今出席活動。（記者吳孟儒攝）

陳信安透露，雖然自己是電競門外漢，但家裡有各式各樣的主機，以前玩遊戲都要玩到破關，還會堅持到天亮，但現在因為較繁忙而比較少玩，反而是利用時間玩手機遊戲。

看到現場還有結合VR、AR和觸覺等最新科技及技術的產品，陳信安笑說，不管你會不會玩，但使用起來就好像自己也很厲害一樣，很有尊榮感，也很想擁有一台，「但買下去，應該會要跪好幾天。」

酷玩行者全車搭載10組店竟級電腦設備及高規格LED面板，提供直播及轉播功能，而酷玩行者首站將會在4月2日於台中洲際棒球場登場，未來一年也將於全台巡迴展出，走出戶外，獲得全新娛樂體驗。

陳信安（右一）今出席活動，在現場玩遊戲。（記者吳孟儒攝）

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