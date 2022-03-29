MLB》「贊助」同分區勁旅 道奇將內外野兼修工具人送往教士

畢提。（資料照，今日美國）

The #Padres have acquired Matt Beaty from the Los Angeles Dodgers.



Details: https://t.co/cHQ4A8cdKm pic.twitter.com/fHLRBWGLiY — San Diego Padres （@Padres） March 28, 2022

〔體育中心／綜合報導〕教士今日於官方推特宣布，以小聯盟球員萊恩（River Ryan），向道奇換來日前才剛被老東家指定讓渡的內外野兼修工具人畢提（Matt Beaty）。為了畢提加盟，教士也將屈健肌撕裂的後援左投波梅蘭茲（Drew Pomeranz）放進60天傷兵名單，以從40人名單騰出空間。

28歲的畢提能守左外野與一壘，儘管並沒有太突出的長打實力，但左打的他有著不錯的上壘率，在去年球季繳出打擊三圍0.270/0.363/0.402的成績單，外帶7轟與40分打點。畢提的加入也能適時補上教士近年可望的外野板凳深度。

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教士新任總教練梅爾文（Bob Melvin）也對畢提讚譽有加，「他在打擊區的表現很夠水準，有著高上壘率，投手要花很多球對付他。有可能會讓他代打，他外野和一壘也都能守，是調度一大活棋。」

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