晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「贊助」同分區勁旅 道奇將內外野兼修工具人送往教士

2022/03/29 18:04

畢提。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕教士今日於官方推特宣布，以小聯盟球員萊恩（River Ryan），向道奇換來日前才剛被老東家指定讓渡的內外野兼修工具人畢提（Matt Beaty）。為了畢提加盟，教士也將屈健肌撕裂的後援左投波梅蘭茲（Drew Pomeranz）放進60天傷兵名單，以從40人名單騰出空間。

28歲的畢提能守左外野與一壘，儘管並沒有太突出的長打實力，但左打的他有著不錯的上壘率，在去年球季繳出打擊三圍0.270/0.363/0.402的成績單，外帶7轟與40分打點。畢提的加入也能適時補上教士近年可望的外野板凳深度。

教士新任總教練梅爾文（Bob Melvin）也對畢提讚譽有加，「他在打擊區的表現很夠水準，有著高上壘率，投手要花很多球對付他。有可能會讓他代打，他外野和一壘也都能守，是調度一大活棋。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。