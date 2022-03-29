HBL乙級》建中陳柏亦、陳柏廷文武雙全 率隊首戰大勝 學測還考不錯

陳柏亦。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕110學年度HBL高中籃球乙級男、女子組8強決賽今天在台北體育館開打，傳統升學名校建國中學本屆擁有不少昔日國中甲級好手，其中陳柏亦、陳柏廷更是文武雙全的最佳代表，兩人合力攻下31分，率建中以90：56大勝成德高中，續朝隊史首冠之路邁進。

建中每位球員都分在普通班，每週練球約1至2次，其餘時間必須好好念書。如今，他們將挑戰隊史首冠，隨隊教練張學坤表示，一切就順其自然，畢竟從228北區複賽落幕後，全隊團練次數不到3次，只能在8強賽階段以戰養戰。

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陳柏廷。（記者林岳甫攝）

國中來自永吉國中的陳柏亦、陳柏廷，當年攜手助永吉在JHBL國中甲級聯賽打下季軍，兩人不約而同決定進到建中。

陳柏亦、陳柏廷剛到建中很怕課業跟不上，想不到同學都願意情義相挺幫忙指導功課，兩人很快就步上正軌，陳柏亦笑說：「我一進到建中就很開心，所有同學都很樂意指導功課，我則可以教他們打籃球。」

學測考完後，陳柏亦瞄準在台大、成大，預計31日揭榜；學測英文考15級分的陳柏廷，續拚7月11、12日的分科測驗，希望自己能考上理想科系，至於為何這段期間願意來打比賽，「打籃球是我的最愛，也能排解讀書的壓力。」

陳柏亦。（記者林岳甫攝）

陳柏廷。（記者林岳甫攝）

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