晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

HBL乙級》建中陳柏亦、陳柏廷文武雙全 率隊首戰大勝 學測還考不錯

2022/03/29 17:41

陳柏亦。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕110學年度HBL高中籃球乙級男、女子組8強決賽今天在台北體育館開打，傳統升學名校建國中學本屆擁有不少昔日國中甲級好手，其中陳柏亦、陳柏廷更是文武雙全的最佳代表，兩人合力攻下31分，率建中以90：56大勝成德高中，續朝隊史首冠之路邁進。

建中每位球員都分在普通班，每週練球約1至2次，其餘時間必須好好念書。如今，他們將挑戰隊史首冠，隨隊教練張學坤表示，一切就順其自然，畢竟從228北區複賽落幕後，全隊團練次數不到3次，只能在8強賽階段以戰養戰。

陳柏廷。（記者林岳甫攝）

國中來自永吉國中的陳柏亦、陳柏廷，當年攜手助永吉在JHBL國中甲級聯賽打下季軍，兩人不約而同決定進到建中。

陳柏亦、陳柏廷剛到建中很怕課業跟不上，想不到同學都願意情義相挺幫忙指導功課，兩人很快就步上正軌，陳柏亦笑說：「我一進到建中就很開心，所有同學都很樂意指導功課，我則可以教他們打籃球。」

學測考完後，陳柏亦瞄準在台大、成大，預計31日揭榜；學測英文考15級分的陳柏廷，續拚7月11、12日的分科測驗，希望自己能考上理想科系，至於為何這段期間願意來打比賽，「打籃球是我的最愛，也能排解讀書的壓力。」

陳柏亦。（記者林岳甫攝）

陳柏廷。（記者林岳甫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。