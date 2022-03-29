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MLB》紅雀40歲老將擔任開幕戰先發 自曝退休可能性

2022/03/29 20:26

韋恩萊特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀於昨日宣布，開幕戰將由40歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright）取代右肩發炎的少年強投佛雷爾提（Jack Flaherty），擔任開幕戰先發。而在39歲資深鐵捕莫里納（Yadier Molina）本季結束後將高掛球鞋，以及鳳還巢的「生化人」普侯斯宣布本季為他最後一舞後，韋恩萊特也透露自己對於退休的打算與可能性。

生涯邁入第18個球季，這已是韋恩萊特第6度擔任紅雀的開幕戰先發投手。儘管不想輕言說退休，他本人也承認自己的生涯接近尾聲，並希望能多花點時間陪伴家人，「我很願意告訴你這可能是我最後一季，但我不想鐵齒說一定是。在我自己下定決心前，都不會正式宣布，我還能應付高強度的比賽。」

不過韋恩萊特也笑著提到，假如能夠在生涯最後一季拿下25勝，和捕手老搭檔莫里納攜手打破最多投捕搭檔場次紀錄，並奪得世界大賽冠軍，那將會是他心中再理想不過的情況，「我會把麥克風丟了就走！沒有任何採訪，我先這麼說定了！」

對於能與普侯斯再續前緣，韋恩萊特表示，他沒想到能和普侯斯再度成為隊友，「當（2011）年他和天使簽了份大約，我以為他會在那終老。當我發現他和天使簽約時，那真是個劇烈的人生轉捩點，不過我很高興他回來了。」

在與42歲的普侯斯簽下一年短約後，紅雀陣中將有3名超過40或接近40歲的資深球員，也是紅雀隊史自1996年來首見。而目前紅雀先發一壘手預計仍是高德史密特（Paul Goldschmidt），但倘若普侯斯能被擺上先發指定打擊，球迷有望能在開幕戰當天，欣賞韋恩萊特、莫里納與普侯斯一同奮戰的精彩畫面。

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