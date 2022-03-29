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WTT挑戰賽》雙殺德國組合 台灣兩組女雙闖進最後四強

2022/03/29 18:21

鄭怡靜和李昱諄從資格賽一路殺進女雙四強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕首度合拍的鄭怡靜/李昱諄今天在WTT球星挑戰賽女雙8強戰，以3:1擊退德國組合索爾佳/單曉娜；上週剛奪下杜哈挑戰賽亞軍的黃怡樺/陳思羽也以3:2逆轉另一德國組合米特蘭/溫特，雙雙挺進4強。

世界排名19的索爾佳/單曉娜，曾獲得2020年歐洲錦標賽冠軍，實力不弱，但第一次合作的鄭怡靜/李昱諄前兩局並未遭遇太多抵抗，以11:8、11:7拿下。

第3局，鄭李配在8:7領先時連續出現失誤，連丟4分，被德國組合扳回1局。他們很快調整心態，第4局在4:0開局後，雖一度以6:8被反超，但馬上回敬一波5:1的反擊，11:9鎖定勝利。

黃怡樺和陳思羽逆轉擊敗德國組合，拿下四強門票。（取自WTT官網）

黃怡樺/陳思羽8強戰則遭遇苦戰，打完前3局以11:6、12:14、7:11落後，第4局開局又連丟3分，兩人當機立斷叫出暫停，恢復比賽後逐漸追回失分，以7:6首度超前，最後11:9後來居上，一舉扳平戰局。

決勝局，德國組合頻頻自爆，溫特和米特蘭輪流失誤，黃陳配穩紮穩打，3:1開局後就一路領先，以11:6完成逆轉。

黃怡樺/陳思羽4強賽將遭遇日本「美少女組合」木原美悠/長崎美柚，重演杜哈挑戰賽冠軍戰戲碼，世界排名回升至12名的木原美悠/長崎美柚，在8強戰以直落三輕取香港組合杜凱琹/朱成竹。

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