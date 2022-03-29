晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》好狂！新庄剛志「飛天摩托車」浮誇登場 全場球迷嗨翻（影音）

2022/03/29 19:03

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今回到札幌巨蛋，本季首度在主場出賽，「BIG BOSS」新庄剛志又玩開了，騎著「飛天摩托車」華麗進場，超浮誇主場開幕儀式，讓現場球迷全都驚呆。

上週日本火腿作客軟銀的開幕戰，新庄剛志就用超華麗方式進場給觀眾驚喜，他最後從箱子裡現身跑進球場，球衣前方還有會發光的「BIG BOSS」字樣，引發全場歡呼。

新庄剛志騎著「飛天摩托車」華麗進場。（取自日本雅虎）

日本火腿今回到主場比賽，迎戰西武獅，而且是最後一次在札幌巨蛋進行主場開幕儀式（火腿2023年將啟用新主場），新庄剛志決定帶給球迷獨一無二的表演。

賽前，球場燈光熄掉，伴隨球迷手機燈海，營造獨特氣氛，新庄剛志騎著外型帥氣的摩托車在左外野登場，球場大螢幕打上大大的「BIG BOSS」字樣，接下來聚光燈打在新庄剛志身上，他突然升空在外野環繞，原來他騎得是一輛「飛天摩托車」。

新庄剛志最後著陸在外野草皮上，脫下安全帽、大紅色機車夾克，率領著球員們走到二壘壘包附近，拿著麥克風和球場球迷打招呼，「今年是最後一次的札幌巨蛋開幕戰，我會從札幌出發，打造一支能讓全國的觀眾露出笑容的隊伍。」

這輛能在空中懸浮的機車，是日本一家新創企業「A.L.I. Technologies」所打造，商品名稱為「XTURISMO Limited Edition」，要價7770萬日圓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。