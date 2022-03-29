日職》好狂！新庄剛志「飛天摩托車」浮誇登場 全場球迷嗨翻（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今回到札幌巨蛋，本季首度在主場出賽，「BIG BOSS」新庄剛志又玩開了，騎著「飛天摩托車」華麗進場，超浮誇主場開幕儀式，讓現場球迷全都驚呆。

上週日本火腿作客軟銀的開幕戰，新庄剛志就用超華麗方式進場給觀眾驚喜，他最後從箱子裡現身跑進球場，球衣前方還有會發光的「BIG BOSS」字樣，引發全場歡呼。

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新庄剛志騎著「飛天摩托車」華麗進場。（取自日本雅虎）

日本火腿今回到主場比賽，迎戰西武獅，而且是最後一次在札幌巨蛋進行主場開幕儀式（火腿2023年將啟用新主場），新庄剛志決定帶給球迷獨一無二的表演。

賽前，球場燈光熄掉，伴隨球迷手機燈海，營造獨特氣氛，新庄剛志騎著外型帥氣的摩托車在左外野登場，球場大螢幕打上大大的「BIG BOSS」字樣，接下來聚光燈打在新庄剛志身上，他突然升空在外野環繞，原來他騎得是一輛「飛天摩托車」。

新庄剛志最後著陸在外野草皮上，脫下安全帽、大紅色機車夾克，率領著球員們走到二壘壘包附近，拿著麥克風和球場球迷打招呼，「今年是最後一次的札幌巨蛋開幕戰，我會從札幌出發，打造一支能讓全國的觀眾露出笑容的隊伍。」

這輛能在空中懸浮的機車，是日本一家新創企業「A.L.I. Technologies」所打造，商品名稱為「XTURISMO Limited Edition」，要價7770萬日圓。

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