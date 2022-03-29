衝浪》富豪千金陳少喬揪團 台東O3衝浪祭嗨翻金樽

O3創辦人陳少喬熱愛衝浪。（O3提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕清明連假喜迎台東金樽春浪！由「我們的海洋綠洲（O3）」主辦的「台東O3衝浪祭」，4月3、4日將在東台灣海岸熱鬧登場，來自全台浪人高手一較高下，還有道地美食、手作市集、現場樂團、百大網紅DJ演出等各式活動，要讓民眾水陸嗨翻天。

被譽為寶島「後花園」的台東，向為國人度假熱門景點，除了連2年獲選全球最好客目的地，更擁有全台最長176公里海岸線，以及世界衝浪高等級比賽場地，為了讓更多人貼近海洋生活並體驗在此之美，推廣賽事、文化為主的全新組織O3，此次特地選在金樽，與當地縣府共同舉辦「台東O3衝浪祭」。

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「台東O3衝浪祭」4月3、4日連假期間金樽漁港登場。（O3提供）

「O3全名為『Our Ocean Oasis』，希望扮演人們在高壓都市生活中，尋找遠離塵囂的綠洲。」，O3創辦人陳少喬，正是國巨董事長陳泰銘長女，這位熱愛運動富豪千金，曾為2006年杜哈亞運馬術第4名，如今積極推廣衝浪不遺餘力，希望把競賽、環保、時尚、藝術、娛樂文化、教育做結合，「第一次在台東舉辦賽事，非常感謝縣政府大力支持，希望透過這次活動，帶給民眾不一樣的衝浪賽事體驗，讓更多人認識衝浪，更期盼成為台東年度盛典。」

本屆衝浪分為「獎金挑戰賽」及「海洋律動公開賽」兩大組別，除了男、女子組長短板競爭，也包括U16、U18青少年組。台東縣政府交觀處長余明勳說：「台東優質天然環境，讓金樽擁有台灣最好浪況，更連續3年被世界衝浪聯盟 （WSL） 指定為世界衝浪長板冠軍賽場地，也是台灣唯一作為國際衝浪巡迴賽事的場地。此次O3衝浪祭首次來到金樽，選擇在春季以多元活動型式舉辦，能為清明連假的台東遊客，提供結合衝浪比賽與娛樂的活動場域。」

「台東O3衝浪祭」也找來各式各樣美食、手作攤商及農產市集，讓民眾觀賽同時，也能大飽口福貼近在地文化，並由來自台東的「兄弟職責」及「思賴斌」樂團，現場演出原住民式的搖滾，與大會力邀的百大網紅DJ- DJ Xico、DJ Ashleybaby、DUNGI SAPOR、DJ Hanna等，共同炒熱音樂盛宴。

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