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網球》烏克蘭選手在痛苦掙扎！ 感謝過台灣的一姊這麼說

2022/03/29 21:46

絲薇托莉娜。（資料照，USA TODAY Sports）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕俄國軍事入侵烏克蘭已逾1個月，印地安泉、邁阿密「陽光雙賽」都初登場爆冷出局的絲薇托莉娜（Elina Svitolina）坦承，對於祖國局勢深感擔憂，臨場難以保持專注力，「不只是我，所有烏克蘭選手都在職業巡迴賽苦苦掙扎，我們都很痛苦。」

據《每日郵報》等外媒報導，女網最佳單打排名曾達第3的絲薇托莉娜，本季深陷低潮，現已苦吞3連敗，這也是27歲的「烏克蘭一姊」，本季8站第5次一戰出局，「我無法集中注意力，就心理層面來講，要上場比賽很困難。我試圖勇敢面對挑戰，但肯定沒有完全準備好。」邁阿密落敗後她接受WTA官網訪問，直言總是擔心祖國命運，「在烏克蘭發生的一切非常可悲，我們每小時都看到新聞報導，這對我的國家太痛苦。我一直在思考如何幫助人民，戰爭爆發後第一週特別艱難，我每晚做噩夢，太可怕了，現在情況好一些，因為你已經習慣。但我可以肯定地說，這是一生中最糟糕時刻。」　

來自黑海城市敖德薩的絲薇托莉娜，父母正是逃到西歐的350萬名難民之一，但她仍有阿姨、叔叔和祖母滯留當地，本月初才在推特轉發「台灣送27噸醫療物資支援烏克蘭」消息並表達感謝的她說：「以前敖德薩比起基輔或烏克蘭東部安全，但我和住海邊的祖母連絡，她說俄軍正從軍艦發射火箭，甚至登陸進城，大家都很害怕，我相當擔心親友安全。」　　

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