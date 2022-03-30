晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》34歲老將「用球棒劃線」侮辱主審 成本季首位被驅逐球員（影音）

2022/03/30 06:58

橫濱34歲老將大和（左）成為本季第一位被驅逐出場的球員。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕橫濱DeNA昨以4：0擊敗中日龍，搶下本季首勝，不過比賽中發生一段插曲，34歲老將大和成為本季第一位被驅逐出場的球員。

這段插曲發生在4局上，1出局後大和上場打擊，在球數2好3壞的情況下，最終被小笠原慎之介以一顆內角117公里的彈指曲球三振，未料這時大和突然被敷田主審驅逐出場，成為本季首位被驅逐出場的球員。

橫濱監督「番長」三浦大輔馬上衝出休息室關切，但大和被驅逐出場已是既定事實，隨後敷田主審向現場說明，指出大和是因為「侮辱行為」被趕出場。

據日媒《Daily Sports》報導，橫濱三浦監督賽後指出，大和是因為在三振後「用球棒在地上劃線」被驅逐，「這是一起誤會，他並沒有惡意，本人也已經在反省了。」

過往有許多打者被三振後，用球棒在地上劃線被趕出場的例子，主審會認為這是對好球帶判決不服，以及對他的侮辱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。