日職》34歲老將「用球棒劃線」侮辱主審 成本季首位被驅逐球員（影音）

橫濱34歲老將大和（左）成為本季第一位被驅逐出場的球員。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕橫濱DeNA昨以4：0擊敗中日龍，搶下本季首勝，不過比賽中發生一段插曲，34歲老將大和成為本季第一位被驅逐出場的球員。

這段插曲發生在4局上，1出局後大和上場打擊，在球數2好3壞的情況下，最終被小笠原慎之介以一顆內角117公里的彈指曲球三振，未料這時大和突然被敷田主審驅逐出場，成為本季首位被驅逐出場的球員。

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橫濱監督「番長」三浦大輔馬上衝出休息室關切，但大和被驅逐出場已是既定事實，隨後敷田主審向現場說明，指出大和是因為「侮辱行為」被趕出場。

據日媒《Daily Sports》報導，橫濱三浦監督賽後指出，大和是因為在三振後「用球棒在地上劃線」被驅逐，「這是一起誤會，他並沒有惡意，本人也已經在反省了。」

過往有許多打者被三振後，用球棒在地上劃線被趕出場的例子，主審會認為這是對好球帶判決不服，以及對他的侮辱。

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