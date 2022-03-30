MLB》大谷翔平再秀怪力轟！ 內角硬扛出牆 現場觀眾驚呼（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天在熱身賽再度開砲，春訓第二轟出爐，天使全隊也以4轟火力輸出，終場8：2擊敗洛磯。

洛磯此役先馳得點，在2下以雙殺打拿到1分，4上大谷翔平擔任首棒打者便獲得保送上壘，接著楚奧特（Mike Trout）被三振、倫登（Anthony Rendon）飛球出局，沃許（Jared Walsh）選到保送後，阿普頓（Justin Upton）敲出一發中外野方向三分砲將人全部送回來，天使3：1反超。

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在阿普頓開轟後馬許（Brandon Marsh）接著又敲出一支安打上壘，下棒的鈴木清更補上一發2分砲，率天使打出5分大局。

5局上半弗列契（David Fletcher）二壘安打上壘，大谷翔平在2好2壞時鎖定一顆92.1英里的內角伸卡球，硬是用怪力轟向左外野，形成一發2分彈。根據資料顯示，該球擊球初速為104英哩，仰角33度，預測飛行距離為367英呎。

大谷翔平敲出春訓第二轟。（法新社）

後續洛磯在5下靠羅傑斯（Brendon Rodgers）滿壘選跑送要回1分，天使8上再靠著羅哈斯（Jose Rojas）的全壘打打回1分，終場以8：2擊敗洛磯。

大谷翔平今天擔任一棒打者，首打席滾地球出局後連續2個打席都有建樹，共2打數敲出1安打2打點，選到1次四壞保送跑回2分，春訓打擊率上升到2成86，攻擊指數高達1.214。

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