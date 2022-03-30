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NBA》湖人雙星下季要拆夥？ 美記者曝：可能會送走AD

2022/03/30 08:10

美媒記者指出紫金雙星下季有可能會拆夥。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕開季陣容星光熠熠的湖人，組成恐怖三巨頭陣容，但本季戰績卻完全沒有達到球迷預期，前役輸給鵜鶘後，和第11的馬刺僅剩0.5場勝差，別說季後賽，連想打附加賽資格都岌岌可危，若湖人真的提早出局，休季期恐得大刀闊斧做出改變，今有美媒記者透露，湖人可能會將詹姆斯（LeBron James）和A.戴維斯（Anthony Davis）拆夥。

日前關鍵一役對鵜鶘，湖人手握23分領先卻遭逆轉輸球，一哥詹姆斯猛飆全場最高還扭傷腳踝，但仍無力回天，原先是奪冠熱門的紫金大軍，至今卻於附加賽席次內苟延殘喘。

要擺脫本季的低迷，休季期間湖人勢必得做出改變，今《ESPN》記者溫德霍茲（Brian Windhorst）在節目上指出，紫金軍團休季期間將對會繼續針對球隊進行補強，他也透露，湖人可能會考慮送走A.戴維斯，「我覺得他們一定會討論送走AD這選項。」

「因為詹皇很喜歡住在洛城，也希望自己的孩子可以在這裡長大，」溫德霍茲說道，他直言詹姆斯下季並不會離開洛杉磯，而是會繼續為湖人效力，「我認為他不會離開湖人。」但溫德霍茲也表示，如果之後湖人的陣容還是沒有得到足夠的改善，情況恐怕又會出現變化。

而這也是A.戴維斯可能會在休季期間被送走的原因，先前為了交易來AD和魏斯布魯克（Russell Westbrook），湖人幾乎已經把自己手頭上能拿出來的籌碼都用掉了，因此溫德霍茲認為湖人可能不得不跟他們的明星中鋒分道揚鑣。

戴維斯在2月17日對上爵士扭傷右腳踝以來，已經缺席超過一個月，在AD不在的期間，湖人只拿下4勝還苦吞16敗，目前排在西部第10。

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