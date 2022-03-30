NBA》「士官長」又鬧氣氛？ 美媒爆：熱火已做好他走人的準備

J.巴特勒（右）在熱火的未來充滿了不確定性。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近況不佳的熱火日前苦吞3連敗，戰績一度遭塞爾提克超車，前役他們擊敗國王，才驚險守住東部龍頭，先前他們在交手勇士比賽中，一哥J.巴特勒（Jimmy Butler）還跟總教練史波斯查（Erik Spoelstra）和哈斯倫（Udonis Haslem）爆發口角，有美媒爆料，J.巴特勒和史波斯查的關係一直都很緊張，因此他們已經做好J.巴特勒會走人的準備。

J.巴特勒日前在與勇士一役，疑似在場邊跟總教練史波斯查和熱火精神領袖哈斯倫爆發口角，休息室氣氛低迷，史波斯查最後甚至憤怒地拿著戰術板就往巴特勒的方向丟，雖然之後三人並沒有再起衝突，也有媒體指出，J.巴特勒已經和史波斯查談開，不過緊張的氣氛卻已經開始在熱火更衣室蔓延。

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這已經不是巴特勒第一次和隊友、教練起衝突，先前他在灰狼時就曾經公開和全隊撕破臉，逼得球隊最終只能把他交易出去，後來去費城又和當時七六人後衛B.西蒙斯（Ben Simmons）傳出失和消息，沒想到來到熱火好不容易撐到第三季，卻又跟隊友、主帥爆口角，今年休季是否會因此跟熱火分道揚鑣，引發外界關注。

《ESPN》記者溫德霍茲（Brian Windhorst）今在自己的Podcast節目上談到近期J.巴特勒和熱火的矛盾，這位分析師認為，巴特勒此舉恐怕是把自己在熱火的未來置於危險之中，溫德霍茲認為巴特勒對隊友總是非常苛刻，他指出巴特勒雖然替熱火帶來許多東西，但球隊內部卻也已經做好了他離開的準備，因此他覺得巴特勒會長留在熱火的機率可能不高。

「Jimmy和每支球隊的關係都沒能維持太久的和諧，所以當我看到史波斯查對他說『我一直都知道你瘋了』，我認為這是是發自內心的話，更重要的是，Jimmy年紀已經不小了，也有不少傷病問題，所以我覺得他在熱火的未來是充滿不確定性的。」

不過熱火想要送走巴特勒恐怕也不是什麼簡單的事，除了因為去年他才剛跟熱火簽下一紙4年1.81億美金的大約，接下來他在4個球季平均每季可以拿到4600萬，且最後一年他還能擁有球員選項，那時候他將滿36歲，也就更沒有跳出合約的理由。

有美媒指出，聯盟中應該沒有太多球隊願意為已經32歲、又有一連串傷病史的球員承擔如此沉重的薪資，尤其以他過往的歷史紀錄來看，他也不是個好相處的人，因此就算熱火的確想把巴特勒交易出去，他們恐怕也很難找到交易夥伴。

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