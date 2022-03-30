MLB》洋基防守型捕手成春訓全壘打王！ 親曝進化關鍵（影音）

東岡凱爾在今天敲出熱身賽第4轟。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在熱身賽火力全開，單場14安灌進14分擊敗費城人，其中捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka）敲出熱身賽第4轟，是球隊的全壘打王，同時東岡凱爾春訓至今打擊率超過4成，攻擊指數高達1.767。

休賽季洋基將前主戰捕手桑契斯（Gary Sanchez）交易出去換來明星唐納森（Josh Donaldson）、游擊手凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）與24歲捕手羅特維特（Ben Rortvedt），東岡凱爾預計將會成為球隊主戰捕手，而他也在熱身賽展現絕佳打擊手感。

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東岡凱爾在今天回憶自己2015年於小聯盟陷入打擊低潮時，就是學了現在的隊友，當年美聯MVP唐納森的打擊姿勢才有所改善：「我了解到我不能將腿抬得太高，但其實基本原則都是一樣的，機制會說話。」

隨著休賽季的大交易，東岡凱爾的學習對象如今成為自己的隊友，他也表示自己已經去找了唐納森談過打擊機制的問題，並在經過教練團調整後獲得成效：「我只是試著改進自己的打擊策略，讓揮棒井然有序」、「在春訓取得的成功，希望也能夠把它帶進例行賽當中。」

唐納森在今年透過交易穿上條紋球衣。（資料照，USA TODAY Sports）

上個賽季東岡凱爾出賽67場敲出10轟，但打擊率只有1成81，不過美媒認為他可能有點不幸運，因為東岡凱爾的預期長打率（xSLG）為0.504，比他的長打率0.389多了0.115，是上季至少100打席以上的打者當中第三高的差距。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）稱讚東岡凱爾：「他很有力量。他在打擊上非常努力訓練，不想要只被當成是個防守能力很強的捕手，他也想在進攻端上做出貢獻。」「他的力量就在那裡，現在只是要更加保持一致性。就讓我們等著看吧，他會得到更多的機會來證明自己是否能維持穩定，我知道他很享受這樣的機會。」

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