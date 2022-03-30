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NBA》勇士老將當初不願留在灰熊打球 小將狠開嘲諷：沒遠見

2022/03/30 09:54

伊古達拉。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕勇士38歲老將伊古達拉（Andre Iguodala）在2019年被交易到灰熊後，一直拒絕為球隊效力，進而引發他和陣中年輕球員之間的矛盾，而他在因傷缺陣將近2個月後，昨在對上灰熊的比賽中復出，但在球隊三巨頭都不在的情況下，勇士以28分之差慘敗，灰熊D.布魯克斯（Dillon Brooks）賽後拿這件往事大開嘲諷，酸伊古達拉沒有遠見。

2019年勇士為清出薪資空間，把伊古達拉交易去灰熊，但他一場未上，還要求灰熊要在交易大限前將他交易去自己指定的心儀球隊，若灰熊隊無法滿足他的需求，就要缺席整季賽事，此舉馬上讓當時的他在灰熊隊友D.布魯克斯相當不滿，公開喊話要球隊趕快交易他，希望未來能跟他來場「男人的對決」。

D.布魯克斯。（資料照，法新社）

最後灰熊在交易大限前，將伊古達拉送去熱火，最後他在熱火隊打了兩季後，最後與邁阿密分道揚鑣，雖然當時曾傳出湖人、籃網等隊都有意爭取他加盟，但伊古達拉終究還是決定鳳還巢，回到他熟悉、且曾一起拿下3冠的老東家勇士隊。

過去7週他因被傷缺陣，本季僅為勇士出賽過26場，上場時間來到生涯新低，在缺席2個月後，伊古達拉總算在昨天對上灰熊的比賽中復出，在球隊三巨頭全都缺席的情況下，遭灰熊痛打。而這也讓D.布魯克斯逮到機會在賽後記者會大開嘲諷。

「我們有願景，但他沒有，」布魯克斯說，「所以把他送回勇士，讓他可以在那邊做自己的事，這樣很棒。」

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