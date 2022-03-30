NBA》字母哥超狂火鍋守護勝利！ 豪取40分率公鹿擊敗七六人

字母哥今天豪取40分還送出關鍵火鍋。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人與公鹿今天上演一場精采的季後賽前哨戰，兩隊鏖戰到最後哈登（James Harden）三分絕殺失敗，恩比德（Joel Embiid）搶下進攻籃板後的追平2分也被「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）蓋掉，終場公鹿以118：116，2分擊敗地主七六人，超越塞爾提克位居東部第二，距離龍頭熱火僅差0.5場勝差。

兩隊此役打得激烈，開節由字母哥10分與米德爾頓（ Khris Middleton）9分領銜，以27：24領先3分，第二節換恩比德獨拿11分，攜手T.哈里斯（Tobias Harris）8分進帳，讓熄火僅拿24分的公鹿半場打完以51：61落後七六人10分。

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下半場公鹿力圖扭轉頹勢，字母哥與B.羅培茲（Brook Lopez）各拿11分，力抗豪取13分的哈登與8分的恩比德，第三節將比數追近2分。第四節公鹿字母哥挺身而出，單人在開節豪取6分追近比數，在剩下9分時米德爾頓的三分球正式將比數超前，兩段也開始你來我往的互轟，差距都保持在3分差內。

哈登拿下全隊最高的32分，不過第四節的超前三分未能命中。（法新社）

公鹿在比賽時間剩下不到6分鐘後拉開到5分領先，七六人也一直想辦法將這分差拉近，直到剩49.8秒恩比德的三分命中後正式將比數追到116：117的1分差，後續字母哥在剩下13.2秒關鍵2罰只中1，以118：116領先，給了七六人一擊逆轉的機會。

七六人在暫停過後交由哈登在弧頂單打，不過他出手後球未能入框，籃板彈出來由恩比德撿到，但字母哥卻在此時展現超狂體能，直接跳起來將球在半空中給打掉，雖然第一時間被裁判被妨礙中籃，但經過重播後確定是個乾淨的火鍋，終場公鹿就以2分差險勝，排名提升到東部第二名。

字母哥今天豪取40分外帶14籃板6助攻與3個火鍋，米德爾頓也有22分9籃板7助攻進帳，J.哈勒戴（Jrue Holiday）18分8籃板10助攻，B.羅培茲17分。七六人T.哈里斯拿下22分11籃板6助攻，恩比德29分14籃板7助攻，哈登32分5籃板9助攻。

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