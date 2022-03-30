晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》杜蘭特41分攜KI讓狀元郎做白工 籃網主場逆轉退活塞

2022/03/30 10:51

杜蘭特狂轟全場最高41分，攜後衛厄文捍衛主場。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕努力在為季後賽席次奮鬥的籃網，今在主場迎戰來訪的倒數第二的活塞，上半場意外遭遇苦戰，不過靠著杜蘭特（Kevin Durant）狂轟全場最高41分，加上明星後衛厄文（Kyrie Irving）終於逐漸在主場找回手感，力壓轟下追平個人生涯單場最高的34分的狀元郎坎寧安（Cade Cunningham），終場以130：123擊敗活塞。

杜蘭特今在主場出賽，仍維持好手感，首節就獨取13分，不過其餘籃網眾將開機慢熱，反觀活塞多點開花，在第2節還剩將近6分鐘時，F.強森（Frank Johnson）短投命中，幫助活塞隊取得12分領先，不過杜蘭特馬上用漂亮的4分打回應，半場結束籃網以6分之差落後。

易籃後，籃網終於找回準星，下半場剛開打就拉出一波22：8的攻勢，將比分逆轉超前，不過此時狀元坎寧安也爆發，在第三節最後3分鐘獨攬12分，將雙方分差縮小到剩2分，兩邊激戰到第四節最後5分鐘，杜蘭特再度跳出來飆三分彈替球隊止血，接下來攜手卓蒙徳（Andre Drummond）和火力復甦的小柯瑞（Seth Curry）一起搶分，打出一波20：10的攻勢，坎寧安雖然連投帶罰追回5分，但無奈落後實在太多，終場籃網就以7分差驚險獲勝。

籃網此役先發五人得分都上雙，杜蘭特23投14中、砍4顆三分球，豪取全場最高的41分，另有11籃板5助攻3火鍋，迎來自己主場第二戰的厄文，今天砍進4顆三分彈，拿下24分4助攻，不過全場18投僅7中，主場命中率還有待提升，B.布朗（Bruce Brown）拿15分，卓蒙徳14分13籃板繳雙十，前三節打完手感急凍的小柯瑞，則是在末節及時回神，最後拿下11分4助攻3籃板和2抄截。

而狀元郎坎寧安今在上半場雖然表現平平，但下半場大爆發拿下29分，其中17分還是在第四節拿下，差點就能率活塞擊敗籃網，可惜球隊最後沒能堅持到底，只能抱憾吞敗。史都華（Isaiah Stewart）今天繳出15分11籃板，活塞唯一全勤出賽的貝伊（Saddiq Bey）繳出15分4籃板4助攻，替補的海伊斯（Killian Hayes）13分、F.強森11分。

狀元郎坎寧安下半場狂轟29分，其中17分出現在最末節。（USA TODAY Sports）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。