NBA》杜蘭特41分攜KI讓狀元郎做白工 籃網主場逆轉退活塞

杜蘭特狂轟全場最高41分，攜後衛厄文捍衛主場。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕努力在為季後賽席次奮鬥的籃網，今在主場迎戰來訪的倒數第二的活塞，上半場意外遭遇苦戰，不過靠著杜蘭特（Kevin Durant）狂轟全場最高41分，加上明星後衛厄文（Kyrie Irving）終於逐漸在主場找回手感，力壓轟下追平個人生涯單場最高的34分的狀元郎坎寧安（Cade Cunningham），終場以130：123擊敗活塞。

杜蘭特今在主場出賽，仍維持好手感，首節就獨取13分，不過其餘籃網眾將開機慢熱，反觀活塞多點開花，在第2節還剩將近6分鐘時，F.強森（Frank Johnson）短投命中，幫助活塞隊取得12分領先，不過杜蘭特馬上用漂亮的4分打回應，半場結束籃網以6分之差落後。

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易籃後，籃網終於找回準星，下半場剛開打就拉出一波22：8的攻勢，將比分逆轉超前，不過此時狀元坎寧安也爆發，在第三節最後3分鐘獨攬12分，將雙方分差縮小到剩2分，兩邊激戰到第四節最後5分鐘，杜蘭特再度跳出來飆三分彈替球隊止血，接下來攜手卓蒙徳（Andre Drummond）和火力復甦的小柯瑞（Seth Curry）一起搶分，打出一波20：10的攻勢，坎寧安雖然連投帶罰追回5分，但無奈落後實在太多，終場籃網就以7分差驚險獲勝。

籃網此役先發五人得分都上雙，杜蘭特23投14中、砍4顆三分球，豪取全場最高的41分，另有11籃板5助攻3火鍋，迎來自己主場第二戰的厄文，今天砍進4顆三分彈，拿下24分4助攻，不過全場18投僅7中，主場命中率還有待提升，B.布朗（Bruce Brown）拿15分，卓蒙徳14分13籃板繳雙十，前三節打完手感急凍的小柯瑞，則是在末節及時回神，最後拿下11分4助攻3籃板和2抄截。

而狀元郎坎寧安今在上半場雖然表現平平，但下半場大爆發拿下29分，其中17分還是在第四節拿下，差點就能率活塞擊敗籃網，可惜球隊最後沒能堅持到底，只能抱憾吞敗。史都華（Isaiah Stewart）今天繳出15分11籃板，活塞唯一全勤出賽的貝伊（Saddiq Bey）繳出15分4籃板4助攻，替補的海伊斯（Killian Hayes）13分、F.強森11分。

狀元郎坎寧安下半場狂轟29分，其中17分出現在最末節。（USA TODAY Sports）

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