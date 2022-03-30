NBA》決勝節飆14分！ 德羅森率公牛力退巫師

德羅森32分，第四節砍14分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕公牛隊明星德羅森（DeMar DeRozan）今天對巫師豪取32分，其中在第四節猛砍14分，幫助球隊以107：94收下勝利，也讓球隊暫時超越暴龍0.5場，暫居東部第五名。

近期表現掙扎，8場比賽僅3勝的公牛，正尋求不讓自己的名次掉到第六名以外，防止陷入要打附加賽的窘境。不過公牛上半場主力雙槍手感冰冷，拉文（Zach LaVine）3投0中一分未得，德羅森也僅12投2中拿下9分，僅靠伍切維奇（Nikola Vucevic）一人豪取20分，半場還以51：46領先。

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下半場雙槍手感回溫，第三節拉文7分與德羅森9分合拿16分，攜手伍切維奇7分進帳，不過巫師同樣有單節11分進帳的八村壘，三節打完公牛的領先只剩下2分。

八村壘21分是巫師得分最高的球員。（美聯社）

決勝節德羅森挺身而出，以7投6中高命中率砍下14分，拉文也有7分進帳，率領公牛拉開比數贏球，目前44勝32敗，領先第六名的暴龍0.5場勝差，同時也領先第七名的騎士隊1.5場勝差，不過接下來公牛賽程相當難打，剩下6場比賽的對手除了快艇外勝率全部都過5成，而且還得面對熱火、公鹿、塞爾提克三支排名在他們前面的東部強隊。

德羅森今拿下32分7籃板、拉文上半場得分抱蛋不過下半場拿下14分，伍切維奇27分5籃板。巫師方面，八村壘拿下全隊最高的21分。

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