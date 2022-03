NBA》搶劫啊！1.4億後衛1場沒打就報銷 湖迷怒做通緝令懸賞他

湖人後衛納恩(右)本季僅在熱身賽短暫上場過。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕後衛納恩(Kendrick Nunn)在熱火效力兩年後,去年夏天拒絕尼克等多支球隊,降價以兩年1000萬美元的合約轉戰湖人,上季三分球命中率38.1%的他,當時曾被看好能補上湖人外線火力不足的缺口,沒想到他來到洛城後一直飽受傷勢困擾,開季迄今一場都沒上,沒想到今又傳出壞消息,經MRI檢查後納恩傷勢並未起色,本季預計提前報銷。

納恩參加2018年選秀落選,不過靠著在夏季聯盟優異的表現,最後獲得熱火青睞,他上個賽季在熱火平均攻下14.6分、3.2籃板,三分球命中率接近39%,今年休兵期間以中產合約加盟湖人,年僅26歲的他,在湖人陣中已經算是相當年輕,原被湖人寄予厚望,看好他能提供球隊不間斷的攻擊火力。

沒想到轉戰洛杉磯後,季前訓練營納恩就出現膝蓋骨挫傷狀況,之後就一路休息至今,原本在1月初傳已恢復個人的訓練,湖人原盼他在該月月底就可以和A.戴維斯(Anthony Davis)攜手復出,沒想到最後又因為膝蓋疼痛不適缺席迄今。

稍早《Yahoo Sports》記者海恩斯(Chris Haynes)帶來壞消息,除了表示湖人一哥詹姆斯(LeBron James)腳踝持續腫脹,可能得缺席下戰對上爵士的比賽,也透露本週再度進行MRI檢查的納恩,應該已經趕不上在例行賽復出,可能提早關機好好接受治療。

My @NBAonTNT Report: Los Angeles Lakers star Anthony Davis targeting a return Friday, star LeBron James anticipated to miss Thursday in SLC and Kendrick Nunn expected to be shelved for remainder of season. pic.twitter.com/UuZSXPlWT9