NBA》搶劫啊！1.4億後衛1場沒打就報銷 湖迷怒做通緝令懸賞他

湖人後衛納恩（右）本季僅在熱身賽短暫上場過。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕後衛納恩（Kendrick Nunn）在熱火效力兩年後，去年夏天拒絕尼克等多支球隊，降價以兩年1000萬美元的合約轉戰湖人，上季三分球命中率38.1%的他，當時曾被看好能補上湖人外線火力不足的缺口，沒想到他來到洛城後一直飽受傷勢困擾，開季迄今一場都沒上，沒想到今又傳出壞消息，經MRI檢查後納恩傷勢並未起色，本季預計提前報銷。

納恩參加2018年選秀落選，不過靠著在夏季聯盟優異的表現，最後獲得熱火青睞，他上個賽季在熱火平均攻下14.6分、3.2籃板，三分球命中率接近39%，今年休兵期間以中產合約加盟湖人，年僅26歲的他，在湖人陣中已經算是相當年輕，原被湖人寄予厚望，看好他能提供球隊不間斷的攻擊火力。

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沒想到轉戰洛杉磯後，季前訓練營納恩就出現膝蓋骨挫傷狀況，之後就一路休息至今，原本在1月初傳已恢復個人的訓練，湖人原盼他在該月月底就可以和A.戴維斯（Anthony Davis）攜手復出，沒想到最後又因為膝蓋疼痛不適缺席迄今。

稍早《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）帶來壞消息，除了表示湖人一哥詹姆斯（LeBron James）腳踝持續腫脹，可能得缺席下戰對上爵士的比賽，也透露本週再度進行MRI檢查的納恩，應該已經趕不上在例行賽復出，可能提早關機好好接受治療。

My @NBAonTNT Report: Los Angeles Lakers star Anthony Davis targeting a return Friday, star LeBron James anticipated to miss Thursday in SLC and Kendrick Nunn expected to be shelved for remainder of season. pic.twitter.com/UuZSXPlWT9 — Chris Haynes （@ChrisBHaynes） March 30, 2022

消息一出馬上引爆湖人球迷的怒火，漫天蓋地的批評聲馬上席捲推特，還有球迷直接把納恩的照片後製貼上一張通緝令，上面直指納恩就是搶匪，戲稱他膝蓋撞上咖啡桌後就失蹤了半年，控訴他搶了湖人1030萬美元的薪水。

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