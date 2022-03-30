MLB》春訓1安難求還苦吞4K 日職最強打者：跟預期一樣

鈴木誠也今天3個打席吞下2K，被觸身球保送上壘1次。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日職最強打者鈴木誠也封館後被小熊以高達5年8500萬美元（約新台幣24億元）合約網羅，熱身賽至今出賽3場，不只一安難求還苦吞4K，但他在受訪時表示自己的狀態其實跟預期一樣。

鈴木誠也今天在對上響尾蛇的比賽擔任二棒右外野手，首打席被觸身球保送上壘後靠隊友的全壘打回來得分，但接下來的兩次打擊都揮棒落空被三振，春訓至今3場出賽，共6個打數沒有安打，被三振4次跑回1分，上壘率2成50。

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鈴木誠也賽後接受訪問時平靜地表示，現在的表現在他預料之內，跟往常一樣：「感覺還在找球感...總之還有很多很多不同的狀況。」而在賽後受訪結束後，鈴木誠也就馬上跑去室內打擊籠，練習了大概30分鐘後才出來。

過往鈴木誠也就有開季慢熱的問題，上個賽季他繳出3成17打擊率，敲出38轟，但開季3月的5場比賽打擊率只有2成50，而到4月鈴木誠也的單月打擊率就來到3成37。

小熊媒體也提到，許多球探都認為鈴木誠也從日職轉換到大聯盟需要經歷一段學習曲線來適應大聯盟投手的球質與速度，所以如果他在開季初，也就是4月經歷低潮的話，並不是什麼難以預見的情況。

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