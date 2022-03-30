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NBA》狂！P.喬治復出首戰狂飆最高分 領快艇演驚天逆轉秀

2022/03/30 13:26

P.喬治傷後復出首戰就狂飆全場最高的34分，帶領快艇上演驚天逆轉秀，終止5連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇一哥P.喬治（Paul George）去年在耶誕節扭傷手肘，從12月底缺席迄今，今在快艇對上爵士一戰終於復出亮相，而他復出首戰就飄進6顆三分彈、豪取全場最高的34分，還帶領落後一度多達25分的快艇，在決勝節上演驚天逆轉秀，終場就以121：115擊敗強敵爵士，漂亮在主場終結5連敗。

快艇當家球星P.喬治因右手肘韌帶撕裂傷勢已缺陣長達三個月，但復出首戰他全場20投10中，飆進6顆三分彈，豪取全場最高34分，送出6助攻單場還有4抄截。首節他一分沒得，快艇眾將表現也相當低迷，單節被打出14：32，首節就陷入18分落後。

次節爵士火力未見停歇，將領先分數拉開到超過20分，不過此時P.喬治甦醒，率隊打出一波9：0先將落後分數縮小，巴頓（Nicolas Batum）和肯納德（Luke Kennard）聯手砍進3顆三分彈再次追近。易籃後，爵士一哥米契爾（Donovan Mitchell）攜手赫南高梅茲（Juan Hernangomez）打出一波12：0，一口氣將分差拉開到25分之多，不過PG第三節再度爆發獨攬20分，又把比分追近。

最末節，P.喬治繼續開火，前三節低迷的R.傑克森（Reggie Jackson）此時也回神，兩人先後在外線得手，領隊打出一波12：4，在最後3分多鐘快艇靠著哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）連2次騎馬射箭投籃命中，直接將比數逆轉超前，米契爾雖然急忙回應，但接下來肯納德外線出手命中，也為比賽定調，爵士雖然祭出犯規戰術，但也無力回天，終場快艇就以6分差逆轉擊敗對手。

前三節低迷的R.傑克森最末節回神。（美聯社）

除了喬治，最末節回神的R.傑克森最後繳出21分、5次助攻，替補的肯納德4顆三分球、繳出17分3籃板，哈爾特斯坦挹注14分7籃板6助攻。

而爵士對則由米契爾拿下全隊最高的33分另有6助攻2籃板，康利（Mike Conley）繳出19分，克拉克森（Jordan Clarkson）17分5助攻，赫南高梅茲13分6助攻，蓋伊（Rudy Gay）11分，今天同樣也復出的「法國鐵塔」戈貝爾（Rudy Gobert）雖然僅拿9分但狂抓16籃板另有3火鍋。

米契爾也轟下33分，卻無力阻止球隊遭逆轉。（美聯社）

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