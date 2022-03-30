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PLG》龍頭新北國王補洋將 簽下5年NBA長人拚冠軍

2022/03/30 13:04

牧倫斯。（新北國王提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕暫居PLG龍頭的新北國王今天宣布，補進具5年NBA資歷洋將牧倫斯（Byron Mullens），填補麥卡洛（Chris McCullough）離隊空缺，國王維持3位NBA等級洋將豪華陣容，持續往總冠軍之路邁進。

33歲牧倫斯是2009年NBA首輪第24順位新秀，是具備外線能力的213公分中鋒，效力過雷霆、黃蜂、快艇及七六人，最風光之戰為2012年4月6日對公鹿，創下31分、14籃板的生涯紀錄，他5年共打189場，平均繳出7.4分、4.2籃板。

牧倫斯具5年NBA經驗。（USA Today Sports）

牧倫斯短暫待過希臘聯賽，2014年離開NBA後在中國NBL、CBA、土耳其、伊朗、日本、南韓、西班牙等地留下足跡。擁有英美混血身份的他，曾被列入2012年倫敦奧運英國國家隊名單之中，上季2020-21賽季效力於英國BBL聯賽。

國王總經理毛加恩表示，「我們最主要還是想要找能打團隊籃球的洋將，跟湯瑪士（Thomas Welsh）、里金斯（DeAndre Liggins）一樣，這是我們國王今年設定的風格。」

毛總指出，牧倫斯擁有213公分，能對抗聯盟內的巨人型洋將，且具備外線與分球的能力，跟湯瑪士有點相似，且季初就在觀察與聯繫，豐富亞洲籃球經驗的他，相信能夠快速融入體系，很高興能在賽季末爭取到他的加盟。

牧倫斯表示，感謝有機會來到台灣，希望能夠上場，幫助新北國王在4、5月份衝刺，拿下總冠軍！

國王在3月底主場週拿下2連勝，重返聯盟戰績榜龍頭，接下來4月份將展開密集的主場賽事。牧倫斯目前已經向聯盟完成註冊手續，等待其他相關手續完成後，就能夠來台灣準備出賽。

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