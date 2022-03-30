SBL》台銀艾爾文準大三元 首獲SBL單週最佳球員

台銀艾爾文（右）首獲SBL單週最佳球員。（籃協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕第19屆SBL公布第九週單週最佳球員，由台灣銀行洋將艾爾文（Zak Irvin）首度獲得，上週他出賽兩場，場均16分、9.5籃板、9助攻，也助台銀延續跨週四連勝高潮。

艾爾文上週展現無私球風，其中24日對裕隆納智捷完成22分、13籃板、9助攻的準大三元；26日強碰龍頭台灣啤酒，也有10分、6籃板、9助攻，成功串聯團隊進攻，並讓台銀取得對戰台啤3連勝，縮小與強敵勝場差距，持續朝龍頭大位發起衝擊。本季首次獲獎的艾爾文把榮耀與全隊分享：「很開心，要感謝隊友跟教練，如果沒有他們沒辦法拿到這個獎項。」

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來台第二年的艾爾文，本季更融入台銀體系，面對蓮恩加入後產生的團隊化學效應，艾爾文表示：「因為去年配合過的隊友沒有太大變動，跟大家感情也越來越深厚。很高興台銀找了蓮恩，增強禁區戰力讓我們彼此互補，讓團隊更好！」

本季坐二望一被看好爭冠，台銀總教練陳國維說：「例行賽只剩約一個月，期許球員拿出態度及拼勁，面對接下來每場比賽，也期望每個人上場都能完成自己階段性目標，一起往最終目標邁進！面對季後賽到來，我相信經過去年經驗，大家會更加專注準備。」

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