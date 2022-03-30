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T1》被教練認證為本土最強控衛 林韋翰自認不是第一

2022/03/30 14:45

林韋翰加盟記者會。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕T1聯盟中信特攻近期網羅旅外後衛林韋翰，今舉行加盟記者會，特別邀請特攻總教練李逸驊、隊友林秉聖及魏嘉豪共同出席，今天李逸驊談起子弟兵時，大讚林韋翰是本土第一控衛。

31歲的林韋翰為台灣首位在SBL和CBA都曾創下大三元紀錄的球員，被視為台灣頂尖控球後衛，近期返台加入特攻，讓原本已有林秉聖、魏嘉豪、李學林以及夏樂的特攻後場陣容更加華麗。

總教練李逸驊坦言，之前人手不足需要傷腦筋，現在陣容完整後，也要思考如何搭配才能打出最好的化學效應，都是考驗。他提到，林韋翰加入後，可望讓球隊的速度更快，未來會考慮放上雙衛甚至三衛的陣容，讓節奏和速度更好。

T1聯盟當中不乏優秀控球後衛，包含台啤英熊蔣淯安、高雄海神布銳克曼都是指標人物，同樣是控球後衛出身的李逸驊笑說，在他心中林韋翰是本土第一控衛，現階段他只需要一些時間和球隊磨合。

李逸驊笑說，在他心中林韋翰是本土第一控衛。（記者林正堃攝）

對於主帥的高評價，林韋翰笑說，每個人看的點不一樣，但他不認為自己是第一，且每隊的後衛都有自己的風格，「像小安（蔣淯安）攻擊能力強，速度快，這是在CBA很少見的，布銳克曼的風格跟我比較像。」

雖然曾在不同聯盟締造大三元，林韋翰認為，這樣的紀錄可遇不可求，這也需要隊友的幫忙，未來有機會會努力，但現階段得先做好自己的本分，幫助球隊贏球，頭銜這件事情，他並不會太在意。

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