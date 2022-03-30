網球》找回昔日重砲火力！ 「日本小威」直落二輕取美國女將晉4強

大坂直美。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕「日本小威」大坂直美在邁阿密找回昔日重砲火力，今在8強賽迎戰今年澳網亞軍、大會第9種子柯林絲（Danielle Collins），單場發出13記ACE球，輕鬆以6：2、6：1直落二擊敗美國女將，挺進4強。

今年24歲、美日混血的大坂直美，坐擁4座大滿貫女單金盃，一度被視為美國傳奇天后小威廉絲（Serena Williams）的接班人，但她近年飽受憂鬱症所苦，打打停停導致排名大幅下滑，去年一整年最佳的成績就是邁阿密公開賽8強。

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不過今年重回邁阿密網球公開賽，大坂直美先擊落前德國球后、第13種子「左手劍」柯珀（Angelique Kerber），加上第3輪對手穆霍娃因腹部左側受傷無奈棄權，5輪比賽中只有1場是不戰而勝，其餘4場皆以直落2輕取對手。

今她在8強賽交手美國女將柯林絲，只讓對手拿下3局，以6：2、6：1輾壓對手，全場還發出13記ACE球，一發成功率高達88%，找回過往恐怖的重砲火力。近兩季大坂只有一場比賽中Ace球超過此役，前一次就是在2021年美網交手加拿大小將費南德茲（Leylah Fernandez）。

接下來大坂在4強的對手將是大會第22種子、瑞士好手班西琪（Belinda Bencic），這位25歲的女將在8強以6：4、6：1擊敗澳洲女將葛薇洛娃（Daria Gavrilova），本屆前4輪比賽中也全都是直落二獲勝。

瑞士好手班西琪。（法新社）

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