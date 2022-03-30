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中職》若非「玩命美技」 平野惠一可能不會來兄弟

2022/03/30 18:37

兄弟教練平野惠一。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕如果不是那一記危及選手生命的驚悚美技，平野惠一可能不會有來到中信兄弟接日籍教練的契機，他笑說，「確實，這就是命運，緣分。」

平野惠一在日職球員時期是2屆央聯二壘金手套兼最佳九人，但他最知名的守備美技是在歐力士時期，2006年5月6日對羅德的比賽，為了接一壘界外飛球，完全沒有減速，全速撞上護欄，最後雖然接殺出局，但造成胸部軟骨撞傷、右腰扭傷、右腕與右大腿挫傷，一度危及球員生涯。

由於這次受傷，間接使得平野惠一被交易到阪神虎隊，因而認識林威助，2人也因為更衣室就在隔壁而變得熟悉。

平野惠一指出，林威助目前當監督的樣子，跟他在球員時期一樣，「就算只有一點點，也想變得更好，時常吸收新知，面對棒球的向上心很強，是我很尊敬的對象。」

有趣的是，兄弟很多球員都從YouTube看見平野的「玩命美技」，外野手林書逸更問他，如果再來一次會不會去接。平野回他，當然會毫不畏懼去接球，「他們都有看到我那一球，好害羞喔。」

助總指出，今年有平野的加入，讓野手對棒球有更多的想法，「目前有漸入佳境，不會因為去年拿到冠軍就放鬆，要求的基本態度都在。」

兄弟教練平野惠一。（記者李惠洲攝）

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