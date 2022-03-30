晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT挑戰賽》林昀儒男單8強止步 晚間男雙拚冠

2022/03/30 17:35

林昀儒。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界排名第6的「沉默殺手」林昀儒，今在WTT球星挑戰賽杜哈站男單8強賽，以1：3不敵世界排名47的南韓好手林鐘勳，無緣4強。

林昀儒在前役以3：1輕取世界排名31的瑞典新秀卡爾柏格，順利挺進8強，今和林鐘勳爭奪4強門票。小林過去兩度碰上25歲的林鐘勳，曾於2018年卡達公開賽以直落三獲勝，但兩人去年在世錦賽32強戰對決，激戰7局後小林以3：4吞下對戰首敗。

今天再度交鋒，林昀儒雖在開局落後，但他馬上調整好節奏，以擅長的反手擰讓林鐘勳難以招架也要回分數，最後關頭林鐘勳回球失誤，讓小林先以11：9先馳得點。

第2局林昀儒開局握有領先優勢，林鐘勳隨即回神，追到7：7平手再靠著幸運球率先以10：8拿下局點，雖然小林不甘示弱化解對手1局點，最終仍以9：11丟掉1局。

被追平後，林昀儒在第3局出現亂流，開局連丟3分，且失誤偏多讓對手以11：5再下一城，第4局小林也沒能控制失誤，最終以7：11讓出，止步8強。

林昀儒今天在男雙、男單、混雙分頭出擊，稍早他和搭檔廖振珽成功搶下男雙冠軍戰門票，決賽預計晚間9點登場，小林和鄭怡靜的混雙4強戰則在10點40開打。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。