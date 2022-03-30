WTT挑戰賽》林昀儒男單8強止步 晚間男雙拚冠

林昀儒。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界排名第6的「沉默殺手」林昀儒，今在WTT球星挑戰賽杜哈站男單8強賽，以1：3不敵世界排名47的南韓好手林鐘勳，無緣4強。

林昀儒在前役以3：1輕取世界排名31的瑞典新秀卡爾柏格，順利挺進8強，今和林鐘勳爭奪4強門票。小林過去兩度碰上25歲的林鐘勳，曾於2018年卡達公開賽以直落三獲勝，但兩人去年在世錦賽32強戰對決，激戰7局後小林以3：4吞下對戰首敗。

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今天再度交鋒，林昀儒雖在開局落後，但他馬上調整好節奏，以擅長的反手擰讓林鐘勳難以招架也要回分數，最後關頭林鐘勳回球失誤，讓小林先以11：9先馳得點。

第2局林昀儒開局握有領先優勢，林鐘勳隨即回神，追到7：7平手再靠著幸運球率先以10：8拿下局點，雖然小林不甘示弱化解對手1局點，最終仍以9：11丟掉1局。

被追平後，林昀儒在第3局出現亂流，開局連丟3分，且失誤偏多讓對手以11：5再下一城，第4局小林也沒能控制失誤，最終以7：11讓出，止步8強。

林昀儒今天在男雙、男單、混雙分頭出擊，稍早他和搭檔廖振珽成功搶下男雙冠軍戰門票，決賽預計晚間9點登場，小林和鄭怡靜的混雙4強戰則在10點40開打。

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