NBA》科比精神激勵！PG透露傷癒強勢回歸秘密

P.喬治。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「黑曼巴」精神激勵！因肘傷缺陣3個月的P.喬治（Paul George），今復出首戰就狂轟全隊最高34分，帶領快艇克服25分劣勢，絕地大反攻逆轉強敵爵士，賽後PG受訪時透露，這該歸功洛城傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）帶來的啟發。

執著好勝的布萊恩，經常帶著渾身傷勢奮戰到底，甚至2013年驚傳左腳跟腱斷裂的重大打擊，但他開刀復健後休兵大半年強勢復出，打死不退的「戰神」形象深植人心，儘管2020年元月底因直升機撞山意外身亡，各界迄今緬懷不已，後輩球星更深受科比精神影響。同樣為洛杉磯球隊打拚的PG也不例外，直言偶像浴火重生的傳奇經歷，如今帶給自己無比信心，「我從布萊恩身上獲得啟發，他也曾在重傷後努力重返賽場，這正是我積極回歸的動力。我對復出一直感到樂觀，自認能趕在季賽結束前回來。」」

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缺席43場後，傷癒回歸的PG不但證明身手依舊，也讓快艇成為聯盟近25年來，首支單季4場落後24分都能大逆轉的神奇球隊，此役三分球7投4中的射手肯納德（Luke Kennard）說：「當喬治在場上，我得到很多接應出手機會。」總教練泰隆魯（Tyronn Lue）也讚不絕口，「他看起來棒極了，沒想到會表現這麼好。喬治對我們很重要，提供許多幫助，也提升球隊士氣。」

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