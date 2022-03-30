MLB》二度從TJ手術康復 教士強投有望回歸輪值

克萊文傑。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士右投克萊文傑（Mike Clevinger）第二度從韌帶置換手術（Tommy John）中康復，將再度踏上投手丘，預計在下週的熱身賽登板，並有望回到教士的先發輪值。

今年31歲的克萊文傑曾是大聯盟強投之一，在2017-2020賽季共拿下41勝20敗，防禦率為2.96，直到2020年9月手術過後，缺席了去年整個賽季。教士主帥梅爾文（Bob Melvin）表示，克萊文傑將在本賽季回歸，且不受到任何限制。

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隨著他的回歸，加上目前由達比修有、瑪斯古夫（Joe Musgrove）和史奈爾（Blake Snell）組成的輪值，教士的投手戰力更加提升。梅爾文也提到，克萊文傑的回歸對球隊來說非常重要，「不僅是表現，還有他的領導能力，他站上投手丘的氣勢能感染其他球員。他一直很努力，我過去與他相處的經驗是，大家喜歡在他身後打球。」

克萊文傑在上週三的小聯盟比賽中首次在比賽登板，這是他18個月以來第一次實戰，用41球就解決了10名打者，速球球速達到94英里（約151公里）。

克萊文傑說：「第一局感覺就像世界大賽的第七場，但在那之後，我冷靜下來，讓我的心率恢復正常，開始能夠做一些事情，進展十分順利。」

近幾年聯盟投手中，哈德森（Daniel Hudson）、艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi） 和泰倫（Jameson Taillon）是少數在接受兩次TJ手術後仍拿下不俗成績的例子，克萊文傑有信心加入他們的行列，「這次的感受和第一次非常不同，手術後感覺很順暢，我認為這項技術比我十年前第一次動手術時還要先進得多，除了等待重返賽場之外，這幾乎是輕而易舉的事。在這整個過程中，很難保持積極、不讓自己陷入黑暗，如果不用休息16個月，這將會非常容易，但這是一個很好的過程，是一次很好的學習經驗。」

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