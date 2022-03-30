中職》日職金手套看江坤宇 1能力比日本選手更好

江坤宇。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中信兄弟江坤宇是中職最頂尖的游擊手，曾在日職奪下2屆金手套的日籍教練平野惠一認為，他的優勢在於身體的力量，「比日本選手能傳出更強勁的球，而且不會受傷，身體能力很好。」

不過，若跟日本頂尖游擊手相比，平野惠一認為江坤宇還差一點，「他自己也了解，所以曾經跟我說過，有機會也想去日本挑戰看看，光是有這種想法，我就覺得很開心，選手要有想進步的動力。」

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江坤宇需要加強什麼？平野指出，「考える力、知る力（思考力、洞察力）。」

平野舉例，像是看別人怎麼打球、比賽，從中轉換成自己的東西，「對方失誤時，當作是自己的失誤去觀察；別人有美技時，思考自己怎麼樣也能接到。從這些小地方累積，有疑問就去查，不論網路或前輩，看能不能變成自己的東西。」

平野表示，當球從旁穿出變成安打，可以去思考下次如何能夠接到，像是去判斷打者是不是在瞄準哪個位置，「對我來說，比起飛撲接到球，能用精準站位接到球，才算是美技守備。」

江坤宇透露，他在場上不會注意的小細節，下場後平野都會提點，「像是一些打者的小動作，或是這次打擊的感覺，這些都有助於我站位判斷。」

身高僅169公分的平野惠一，依舊擁有日職最佳九人的潛力，同樣屬於身材較小隻的江坤宇，也從他身上挖寶打擊技巧，「他有很多小技巧，之前都沒有遇過，還在學習中。」

未來是否真的懷抱旅外夢？江坤宇說，當然這是個目標，往更高層級挑戰自己，每天讓自己進步一點點。

兄弟教練平野惠一。（記者李惠洲攝）

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