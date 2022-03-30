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網球》扳倒瑞典二哥！夜市球王曾俊欣勇闖紅土8強

2022/03/30 19:21

曾俊欣。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙馬貝拉男網挑戰賽，我國「夜市球王」曾俊欣再傳捷報！他克服開賽先遭破發劣勢，適時回穩滅火，6：4、7：5力退瑞典悍將伊梅爾（Elias Ymer），拿手紅土2連勝，安抵單打8強。

本屆大咖球星冷門連環爆，傷癒復出的奧地利頭號種子提姆（Dominic Thiem）、瑞士37歲老將瓦林卡（Stan Wawrinka），全都跌破專家眼鏡一戰出局，其中持外卡參賽的3屆大滿貫冠軍瓦林卡，就直落2不敵世界排名131的伊梅爾。曾俊欣今強碰來勢洶洶的「瑞典二哥」，開賽先遭破發0：2落後，不過他第3局回破咬上，3：3僵持時再破，一口氣連下3局先馳得盤。次盤台瑞雙雄互破拉鋸，曾俊欣後勁十足，關鍵第11局再度突破，重挫挑戰賽6冠在手的北歐強敵士氣，最終連下4球保發關門，激戰1小時32分鐘出線，即將與36歲的地主第3種子安杜哈爾（Pablo Andujar）爭奪4強門票。

年僅20歲、身高175公分的曾俊欣，轉戰職業以快制高，近4個月來4度殺入挑戰賽壓軸，並於去年12月葡萄牙馬亞、今年2月印度班加羅兩度封王，本週男單排名148，也穩居「台灣一哥」。曾俊欣此行初登場歷經3盤拉鋸，驚險淘汰前法網4強名將、義大利第7種子切基納托（Marco Cecchinato），生涯首挫單打百大（93席）勁敵，令台將士氣大受鼓舞，也對未來更具信心。

伊梅爾。（資料照，歐新社）

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