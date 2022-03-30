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WTT挑戰賽》不敵日本美少女組合 鄭怡靜／李昱諄收亞軍

2022/03/30 20:57

鄭怡靜和李昱諄收下亞軍。（取自WTT官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣桌球一姊鄭怡靜今和搭檔李昱諄在WTT球星挑戰賽杜哈站女雙決賽，以0：3不敵日本「美少女組合」木原美悠／長崎美柚，收下亞軍。

鄭怡靜和李昱諄這次首度合作，展現不俗的氣勢與默契一路闖進4強，今下午先在4強戰以直落三解決印度組合芭塔拉（Manika Batra）／卡瑪絲（Archana Girish Kamath），搶下決賽門票。

晚間決賽鄭李配和世界排名12名的木原美悠／長崎美柚交手，值得一提的是，木原美悠／長崎美柚上週才在WTT挑戰賽杜哈站女雙決賽擊敗黃怡樺／陳思羽封后，這週又再度與台灣組合爭冠。

鄭怡靜／李昱諄開局先以0：6落後，但兩人調整節奏後連趕4分，且在該局尾聲上演大逆轉，連續化解木原美悠／長崎美柚3個局點且一度領先，可惜沒能把握機會，最終以11：13讓出。

第2局，鄭李配開局連丟3分，只能一路苦追，最終以5：11落敗。第3局開局，台灣組合在接發球部分頻頻出問題，一口氣連掉5分，也無力逆轉戰局，以6：11不敵對手，收下亞軍。

鄭怡靜稍晚將和林昀儒在混雙4強戰出擊，將迎戰羅馬尼亞的伊歐內斯庫／史佐克絲，爭奪決賽門票。

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