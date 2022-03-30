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SBL》號召重現「高雄奇蹟」 九太主場好禮大放送

2022/03/30 21:19

高雄九太科技隊上季在鳳山體育館引爆「高雄奇蹟」，本周再到主場作戰，期待球迷進場加油。（高雄九太科技隊提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「SBL高雄狂潮」再度啟動！高雄九太科技隊去年鳳山體育館主場展現「超級吸票機」能力，平均每場4619人次引爆熱潮， 4月1、2日及8至10日的高雄九太主場日，只要地主隊出賽場次，除了活動贈品，每場還將發送100顆「驚喜扭蛋」，期待球迷熱情到場。

鳳山體育館座位5830席，高雄九太去年創下單場5108人次入場，締造SBL第18季入場人次最多紀錄，總計兩週出賽5場，累計達23095人次觀戰，上座率高達79.2%，更被譽為SBL「高雄奇蹟」，今年球團希望再接再厲，繼續號召鄉親支持高雄九太。

高雄九太持續打造籃球盛會，花費重金佈置主場氛圍，屆時每場出賽都有活動贈品，球員、啦啦隊還將發送扭蛋抽好禮，包括清新溫泉渡假飯店住宿券、九太科技簽名球、九太科技雙面球衣、漢神百貨福袋、球員簽名卡、九太科技戰象T恤、迪士尼驚喜包等。

高雄九太總教練徐仲毅說：「能夠回到高雄主場作戰，對於球隊是信心極大的鼓舞，希望去年的九太熱度能夠延續到今年，期待在高雄拚出好成績，在鄉親面前爭口氣。」

高雄九太目前10勝11負排名第3，僅次台銀15勝6負、台啤17勝5負，正是上衝排名的關鍵期。

九太啦啦隊展示現場發送的口罩。（高雄九太科技隊提供）

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