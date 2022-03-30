晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》年僅24歲！前洋基首輪大物慘遭白襪DFA

2022/03/30 21:44

盧瑟佛。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管曾是2016年選秀首輪新秀，更曾是官網百大新秀第30的外野手盧瑟佛（Blake Rutherford），因近年升上高階聯盟後沒打出應有的成績，在本周稍早慘遭白襪球團DFA（指定讓渡）。

本周稍早白襪用小聯盟投手McKinley Moore向費城人換來了外野手哈瑟雷，為清出40人名單空間給哈瑟雷，所以白襪選擇將盧瑟佛DFA。

年僅24歲的盧瑟佛是洋基在2016年首輪第18順位選進的球員，他在2017年時被洋基拿來與其他兩位新秀及克里帕（Tyler Clippard）當成籌碼換回白襪換來一三壘重砲佛雷瑟（Todd Frazier）和2名強力後援羅伯森（David Robertson）、坎利（Tommy Kahnle）。

雖然盧瑟佛在2018年於高階1A繳出打擊率2成93，9發全壘打及78分打點的優異成績，但他在近兩年升上2A及3A的成績則不盡理想，2021年在3A的打擊率僅有2成5，且這幾年選球功力明顯下滑，去年在3A的被三振率高達26.5%，被保送率則低至4.6%，在明顯無法適應更高層級投手的水準的情況下，僅在白襪系統待了3.5個球季就慘遭球隊DFA，據《MLB Trade Rumor》指出，白襪仍有約一周的時間決定要交易、下放或選擇釋出盧瑟佛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。