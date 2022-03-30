MLB》年僅24歲！前洋基首輪大物慘遭白襪DFA

盧瑟佛。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管曾是2016年選秀首輪新秀，更曾是官網百大新秀第30的外野手盧瑟佛（Blake Rutherford），因近年升上高階聯盟後沒打出應有的成績，在本周稍早慘遭白襪球團DFA（指定讓渡）。

本周稍早白襪用小聯盟投手McKinley Moore向費城人換來了外野手哈瑟雷，為清出40人名單空間給哈瑟雷，所以白襪選擇將盧瑟佛DFA。

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年僅24歲的盧瑟佛是洋基在2016年首輪第18順位選進的球員，他在2017年時被洋基拿來與其他兩位新秀及克里帕（Tyler Clippard）當成籌碼換回白襪換來一三壘重砲佛雷瑟（Todd Frazier）和2名強力後援羅伯森（David Robertson）、坎利（Tommy Kahnle）。

雖然盧瑟佛在2018年於高階1A繳出打擊率2成93，9發全壘打及78分打點的優異成績，但他在近兩年升上2A及3A的成績則不盡理想，2021年在3A的打擊率僅有2成5，且這幾年選球功力明顯下滑，去年在3A的被三振率高達26.5%，被保送率則低至4.6%，在明顯無法適應更高層級投手的水準的情況下，僅在白襪系統待了3.5個球季就慘遭球隊DFA，據《MLB Trade Rumor》指出，白襪仍有約一周的時間決定要交易、下放或選擇釋出盧瑟佛。

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