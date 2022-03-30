WTT挑戰賽》林昀儒／廖振珽男雙屈居亞軍 小林稍晚再戰混雙

林昀儒和廖振珽屈居亞軍。（取自WTT官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕從資格賽出發的林昀儒／廖振珽今天在WTT球星挑戰賽杜哈站男雙決賽登場，和世界排名第5的德國組合邱黨（Dang Qiu）／杜達（Benedikt Duda）鏖戰5局後，以2：3落敗屈居亞軍。

世界排名44的林昀儒／廖振珽在2018年的瑞典公開賽贏下合作首冠，隔年的阿曼公開賽再次掄元，今天將挑戰兩人在2022年的首座男雙金盃。

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林昀儒／廖振珽這週一路從資格賽殺進4強，下午的4強戰以直落三收拾南韓組合安載賢／趙大成，氣勢如虹。

晚間決賽面對德國組合邱黨／杜達，林廖配以7：11丟掉第1局，但兩人馬上重整旗鼓，在第2局拉出一波5：1攻勢。不過，邱黨／杜達不甘示弱，一輪猛攻後扳平戰局，隨後林廖配掌握幾波攻擊機會一舉以11：6收下該局。

德國組合在第3局以11：6率先聽牌，但林昀儒／廖振珽在第4局攻勢流暢，靠著林昀儒擰球的發揮，以11：3把大局數扳成2：2平手，可惜決勝局林廖配沒能延續氣勢，最終以4：11落敗。

男雙賽事結束後，今天一日4戰的林昀儒將和鄭怡靜在混雙4強賽登場，對決羅馬尼亞的伊歐內斯庫／史佐克絲，爭奪決賽門票。

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