足球》世界盃32強27國就位 官方用球史上飛最快

國際足總（FIFA）公佈本屆官方用球「Al Rihla」。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕四年一度的國際足壇盛事，卡達世界盃將於今年11月21日至12月18日舉行，目前32強已有27國卡位，國際足總（FIFA）公佈本屆官方用球「Al Rihla」，據說空中飛行速度將是世界盃史上最快。

世界盃南美區資格賽結束最終輪，明上午中北美洲資格賽最後一輪登場，決定兩個名額，加拿大已提前出線，美國、墨西哥積分同為25，哥斯大黎加22分，這3隊將有2隊直接晉級，另1隊得踢附加賽。至於最後3個名額，預計6月底定，歐洲區烏克蘭先戰蘇格蘭，勝方再對威爾斯；南美第5秘魯遭遇亞洲兩個分組第3之間的贏家；至於中北美第4強碰大洋洲第一，即紐西蘭對索羅門群島的勝方。

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本屆世界盃晉級國家，除了東道主卡達，歐洲區12隊包括塞爾維亞、西班牙、瑞士、法國、比利時、丹麥、荷蘭、克羅埃西亞、英格蘭、德國、波蘭、葡萄牙；亞洲區4隊南韓、日本、伊朗、沙烏地阿拉伯；南美區4隊巴西、阿根廷、厄瓜多、烏拉圭；非洲區5隊：迦納、塞內加爾、摩洛哥、突尼西亞、喀麥隆；中北美區1隊加拿大。

至於本屆官方用球「Al Rihla」，阿拉伯語意思為「旅程」，圖案設計靈感來自卡達在地文化、建築、船隻和國旗等，並由阿根廷梅西（Lionel Messi）、南韓孫興憨等著名球星拍攝宣傳照。

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