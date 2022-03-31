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MLB》鈴木誠也首安就是全壘打！ 美記者盛讚：毫不費力（影音）

2022/03/31 07:36

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊日籍強打鈴木誠也，在經歷春訓8支0的低潮後，今天終於從水手左投岡薩雷茲（Marco Gonzalez）敲出首支安打，同時也是一發超大號的兩分全壘打。

生涯前三場熱身賽6打數0安打還吞下4次三振的鈴木誠也，今天在與水手熱身賽依舊擔任先發第二棒右外野手的位置，前兩打席分別被三振，飛球出局，累積8支0的他，在第三個打席鎖定水手左投岡薩雷茲的紅中失投球，一棒掃出左外野方向形成一發超大號的2分彈，生涯首安、首轟與首打點一起進帳。

鈴木誠也春訓首安即首轟。（USA TODAY Sports）

鈴木誠也的首轟也引起許多記者討論，芝加哥論壇報記者表示，鈴木誠也的力量讓這轟看起來毫不費力，昨天他就曾發文點出，雖然鈴木誠也春訓還沒敲安，但他對好球帶的理解很好，而且有很棒的打擊策略。

另一位今日美國記者則表示，現場觀眾們都為鈴木誠也身穿小熊隊制服的首轟鼓譟起來，球探們也一直稱讚他有著很棒的力量。

鈴木誠也單場3打數就敲出這一支安打，春訓至今的打擊率為1成11，攻擊指數0.717，此役小熊以8：5擊敗水手，挨轟的岡薩雷茲今天先發4.2局失掉6芬都是自責分，送出7次三振與1次保送。

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