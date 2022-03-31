MLB》藍鳥再補強外野深度！ 簽下14年資歷冠軍老將

佛勒。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟報導指出，藍鳥將簽下擁有14年大聯盟資歷的外野好手佛勒（Dexter Fowler）來增加球隊的深度。

佛勒曾在2016年效力小熊時入選明星賽，同時也在季末一起與小熊捧起世界大賽冠軍金盃，生涯14個球季佛勒共敲出1306支安打，打出127轟，517分打點，跑出149次盜壘成功，打擊率2成59。

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消息指出，佛勒的合約是附有春訓邀請的小聯盟約，36歲的他在去年球季被紅雀交易給天使隊，但卻在滑壘導致十字韌帶撕裂傷，去年球季僅打7場比賽。

佛勒去年球季因滑壘導致十字韌帶撕裂。（資料照）

上週藍鳥才剛把中外野手葛里查克（Randal Grichuk）交易給洛磯換得快腿外野手塔皮亞（Raimel Tapia），佛勒的加盟將能完善球隊外野深度，目前藍鳥先發外野預計會是小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）、史普林格（George Springer）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）三人，而除了他們以外，40人名單內就只有Josh Palacios是唯一的外野手。

佛勒預計會與楊恩（Chavez Young）、史密斯（Mallex Smith）與路克斯（Nathan Lukes）競爭替補外野手的空缺，大聯盟官網認為，藍鳥肯定會希望佛勒找回2019年出賽150場敲出19轟，攻擊指數0.754的身手，那麼就算佛勒未能在大聯盟開季，球隊也能隨時從小聯盟將他給拉上來支援。

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