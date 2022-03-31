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MLB》邦威為洋基初先發繳好投！ 力壓藍鳥重砲打線（影音）

2022/03/31 08:37

〔體育中心／綜合報導〕上季還在富邦悍將，本季轉往洋基挑戰大聯盟的邦威（Manny Banuelos），今天在熱身賽首度先發，面對火力強大的藍鳥打線繳出3局好投，不僅沒有失分還飆出3次三振，表現絕好調。

邦威原本就是前洋基大物新秀，曾在2012年入選三個榜單的百大新秀前段班，但生涯因傷輾轉效力過多國聯盟，去年曾來台獻技，表現相當傑出。休賽季邦威被洋基以小聯盟約簽回，春訓前2場都是以後援身分出賽，累積3局投球飆出4次三振沒有被敲安。

今天邦威以先發身份面對完整的藍鳥打線，首局在1出局後雖然被小畢歇特（Bo Bichette）敲安，但馬上讓去年全壘打王小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）打雙殺化解。第二局邦威連飆2K，再讓藍鳥新同學查普曼（Matt Chapman）出局完成3上3下。

第三局邦威先飆1K，接著隊友發生失誤讓跑者上壘，隨後他又被敲安面臨一、二壘有人的失分危機，但邦威先是讓藍鳥新同學塔皮亞（Raimel Tapia）敲出滾地球出局，接著在一、三壘有人的局面讓小畢歇特打出滾地球出局，成功化解失分危機，完成今日投球任務。

邦威今天先發3局3K無失分。（資料照，圖片取自推特）

總計邦威此役用33球，被打2支安打沒有失分，飆出3次三振，根據現場記者指出，邦威最快球速來到相當不錯的94英哩，春訓累積6局7K無失分。

邦威的好表現也引起許多美國記者討論，Newsday Sports記者就指出，邦威又投出三個無失分的半局，是一個春訓令人感到高興的故事。時常關注中職的寫手也表示，邦威先發讓他好像回到2010年代初期。

洋基前三局靠著邦威好投壓制，以及唐納森（Josh Donaldson）的二壘安打取得1：0領先，但第四局接替邦威上場的希爾斯（JP Sears），單局被敲5支安打包含一發三分彈狂失4分，讓洋基4局打完反以1：4落後。

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