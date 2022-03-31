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MLB》春訓首度亮相妻子卻動腦部手術 紅雀普侯斯：難免會擔心

2022/03/31 08:47

普侯斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕高齡42歲的「生化人」普侯斯（Albert Pujols）日前宣布重返生涯起點紅雀，迎接生涯最後一個球季，今日是普侯斯首場春訓亮相，但同時也是其妻子動腦部手術的日子，因此普侯斯也難免懸著一顆心，但也表示自己人會專注於眼前的工作、並為妻子祈禱。

普侯斯的妻子Deidre在當地時間周二於社群表示將接受手術，切除10月所發現的腦瘤，而今日Deidre動刀的同時，普侯斯則出戰與國民的熱身賽。普侯斯受訪時坦言妻子動腦部手術難免會擔心，但也相信醫生的智慧和醫術，而就在普侯斯比賽中敲出安打不久後，也收到手術成功的消息。

根據普侯斯的說法，目前他並不打算提前離開基地回到加州陪妻子，他表示可能將利用春訓結束、賽季開始前的休息空檔回去看妻子，Deidre目前是由普侯斯的母親和家人照顧。

儘管懸著一顆心，但普侯斯也表示自己也能夠做到專注當前的事物，他直言：「當需要鎖定、全神貫注時，我會專注於我需要做的事。但是的，我的所思所想和祈禱與Deidre及家人同在。」

普侯斯日前以1年250萬美元合約重返生涯起點紅雀，迎接自己生涯第22個球季，今日普侯斯在熱身賽中繳出3打數1安打成績，終場紅雀則以29：8狂電國民，關於整場下來的心得，普侯斯說：「回到一場真槍實彈的比賽感覺很好，面對大聯盟的投球，我感覺到鬥志。」

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