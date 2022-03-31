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NBA》盛讚蔡英文總統是大英雄！ 最挺台球星將訪台：等不及見偶像

2022/03/31 09:09

台灣總統蔡英文（左）、塞爾提克中鋒坎特。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕多次聲援台灣的「人權鬥士」坎特（Enes Kanter Freedom），接受《美國之音》採訪時透露，他計劃今年夏天造訪台灣，舉辦大型籃球營，並邀請他的「偶像」蔡英文總統共襄盛舉。

坎特先前不斷透過影片、發文等各種形式，批評中國政府，嗆聲習近平是「野蠻獨裁者」，更多次為台灣、香港、西藏、新疆維吾爾族發聲，更盛讚台灣總統蔡英文是一位大英雄，展現堅毅不拔的韌性，領導台灣對抗中共專制。

坎特表示，他知道籃球在台灣是一項熱門的運動，很多人愛看NBA，很期待在台灣舉辦籃球活動，「我計劃今年夏天造訪台灣，會在那裡舉辦一個大型籃球營，邀請蔡總統一起，肯定會很開心。」被問及具體訪台日期時，坎特透露確切日期尚未定案，他正積極與台灣方面進行溝通。

坎特也指出很期待品嘗台灣美食，希望能至少停留一個星期，「我所有朋友都告訴我那個國家有多美麗，人們有多麼熱情，人們有多麼多好客，食物有多棒，過去四五個月我一直在研究和學習許多有關台灣歷史的內容。」

坎特也再度強調，台灣總統蔡英文是他的偶像和英雄之一，「我期待和她坐下來好好談話，看看我能為他們做些什麼，我對蔡總統的讚美怎麼都說不完，她成了我的英雄，我是她的大粉絲，我迫不及待想去台灣。」

烏俄戰爭已經持續1個多月，坎特也呼籲各界要盡一切努力，希望「今日烏克蘭，明日台灣」不要有發生的1天，「不要讓台灣變成烏克蘭，我希望這不會是台灣必然發生的情況，我認為台灣必須要被保護，我們應該要盡我們所能，才不會讓台灣變成烏克蘭一樣的結果。」

坎特說道：「台灣屬於台灣人民，沒有人、沒有任何勢力，沒有任何人可以將台灣從你們手上奪走，堅強的撐下去，不要失去希望。」

坎特先前曾表示，自己目前在NBA無球可打，與他批評中國政府有直接關係，但他不後悔為人權發聲，同時也呼籲更多運動員一起站出來發聲，「這議題比籃球更大，這比你的下一個球鞋合約，或下一個NBA合約還重要。」

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