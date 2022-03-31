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MLB》「訓練最認真的人」 天使年輕大物向大谷翔平取經

2022/03/31 09:36

大谷翔平與阿德爾。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕天使前大物外野手阿德爾（Jo Adell），在生涯前2季表現不佳後，今年春訓捲土重來，目前三轟是球隊的全壘打王，他也透露自己與大谷翔平在本季一同訓練的心得。

阿德爾在2019年就曾被大聯盟評為農場10大外野手，2020年位居10大外野手第2名，百大新秀第6名，然而在同期的羅伯特（Luis Robert）已經在首年於白襪收下年度最佳新秀票選第二名與金手套的殊榮，第二年攻擊指數高達0.946時，阿德爾的年兩個賽季卻依舊表現得相當掙扎。

今年熱身賽阿德爾表現優異，10場出賽敲出7支安打，以3轟位居球隊全壘打王，跑出3次盜壘成功，被三振6次，選到2次保送，打擊率2成80，攻擊指數1.041，是全隊至少17個打數中表現最好的球員。

阿德爾談起自己的表現說：「我現在能在打擊時做出更好的決定。打得越多，出賽越多，你就更能夠持續早到節奏。我會開始見到曾對決過的人，這能幫助我了解他們會怎麼在打擊時對付我。」

阿德爾在熱身賽敲出3轟，是天使目前的全壘打王。（資料照，USA TODAY Sports）

由於生涯前2個賽季表現不佳（73場出賽被三振87次，打擊率僅2成05），阿德爾首度在亞利桑那度過整個冬天，同時他也在訓練時與自家新科MVP，大谷翔平一同訓練。

談到大谷翔平，阿德爾透露能與他訓練大概是最棒的一件事。「就我所知，他應該是訓練最認真的人，我認為我也訓練得很認真。這真的很棒，大概是一周6天，沒有停歇的訓練。我從他身上學到了一點東西，然後希望能夠把它帶進我自己的比賽當中。」

除了進攻面，阿德爾在防守上也下足苦工，上個賽季他曾在守備時因為判斷飛球失誤，導致將球「托」出全壘打牆外，而且這件事還發生過兩次。總教練梅登（Joe Maddon）談起阿德爾在防守端的進步時透露他持續讓自己變得更好。

儘管攻守兩端都有長足進步，但阿德爾仍舊沒有辦法確定卡位天使任何一個外野空缺，因為阿普頓（Justin Upton）、沃德（Taylor Ward）、馬許（Brandon Marsh）等人都得競爭角落外野，同時中外野手更是有著聯盟第一人楚奧特（Mike Trout）卡位。

阿德爾坦言，自己得試著不在腦海裡想著與陣容相關的事情：「我認為每個人都知道要在大聯盟打球有多難，我們都知道自己不是做決定的那個人，這兩件事是很重要的，讓你不去想自己應該在哪、該在哪個位置打球、其他人跟我比起來做了些什麼事情。」

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