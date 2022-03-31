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MiLB》球吻傷勢好轉 洋基1A女主帥有望準時迎開幕戰

2022/03/31 09:59

波爾科薇克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕波爾科薇克（Rachel Balkovec）在年初被提拔為洋基低階1A坦帕鰱魚（Tampa Tarpons）總教練，成為歷史上首位小聯盟女性主帥，但不料她在春訓時卻遭遇球吻，執教首秀還被迫延後，不過今日傳出波爾科薇克傷勢好轉將復出，也預計將不會錯過例行賽開幕戰。

根據美國媒體報導，波爾科薇克在上周二受傷，當時進行打擊練習時她向打者拋球不幸遭球擊中臉部，造成眼睛附近腫脹，但所幸經檢查並無腦震盪，不過她因此錯過帕鰱魚第一場春訓比賽。

根據《ESPN》報導指出，波爾科薇克目前狀況好轉，距離回歸並不遠，而球員發展部副總裁瑞斯（Kevin Reese）於昨晚探望，透露說：「她感覺好多了，我認為她已經接重返球場了。」儘管錯過春訓首戰，但瑞斯認為波爾科薇克將能準時迎來4月8日的開幕戰，他說：「雖然醫生必須批准一些東西，但我認為波爾科薇克急切想重返賽場。」

34歲的波爾科薇克在棒球圈打滾有10年，於2019年底加入洋基體系，擔任小聯盟打擊教練，不過後來疫情衝擊時，她也曾到澳洲職棒效力，去年則是在洋基小聯盟新人層級執教，另外還還獲選未來之星教練團，成為小聯盟未來之星明星賽首位女性教練，今年1月則被提拔為洋基低階1A坦帕鰱魚主帥，寫下歷史。

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