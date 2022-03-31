NBA》領先31分險翻船 約基奇準大三元率金塊力克溜馬收3連勝

金塊力克溜馬。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今日作客溜馬，金塊雖曾在首節就狂轟43分、次節一度達31分領先，但溜馬展現韌性，硬是克服差距於第三節後段扳平，不過決勝節金塊仍是挺住壓力，在約基奇（Nikola Jokic）率領下重新奪回領先優勢，終場以125：118驚險勝出，收下3連勝。

首節金塊在約基奇與巴頓（Will Barton）率領下，挾68%投籃命中率、7顆三分彈狂轟43分，溜馬則以25%命中率僅攻下15分。次節10分06秒佛比斯（Bryn Forbes）飆進三分彈助金塊達到本場最大領先31分，不過溜馬該節命中率回神、多點開花試圖縮小分差，上半場打完追到53：69。

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金塊力克溜馬。（美聯社）

第三節溜馬命中率達65.2%，持續吹起反攻號角，全隊狂攻38分克服劣勢追平比分，雙方以91：91進入末節。決勝節雙方先是一陣你來我往，而後金塊拉出一波11：2的攻勢，並靠約基奇連續得分穩住優勢，一路領先到末了，終場以125：118勝出。

約基奇本場繳出37分13籃板9助攻準大三元，巴頓18分，M.莫里斯（Monte Morris）11分，A.戈登（Aaron Gordon）10分8籃板，替補海蘭德（Bones Hyland）攻下20分，其中13分來自，卡森斯（DeMarcus Cousins）11分進帳。

溜馬希爾德（Buddy Hield）20分，泰勒（Terry Taylor）18分9籃板，畢塔吉（Goga Bitadze）17分10籃板，哈里伯頓（Tyrese Haliburton）15分，安德森（Justin Anderson）13分，替補J.史密斯（Jalen Smith）15分，賽克斯（Keifer Sykes）10分。

金塊力克溜馬。（美聯社）

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