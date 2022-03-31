NBA》「龍王」傳新高13助攻 生涯第二度大三元退灰狼

西亞卡姆傳出生涯新高13助攻，並拿下生涯第二度大三元。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍與灰狼兩支在附加賽邊緣的球隊今日正面對決，暴龍主將西亞卡姆（Pascal Siakam）以生涯新高的13次助攻，完成生涯第二度的大三元，率領球隊以125：102收勝，穩住自己在東部第六的位置，輸球的灰狼則苦吞2連敗。

暴龍在今天騎士不敵獨行俠，自己又擊敗灰狼後，以44勝32敗排在東部第六，領先騎士2場勝差，而輸球的灰狼，目前以43勝34敗排在西部第七，落後給第六名的爵士2.5場勝差。

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暴龍今天在第二節將灰狼的領先消滅，第三節就把領先穩定拉開，最終以23分輕鬆收勝，除了西亞卡姆外，特倫特（Gary Trent Jr.）29分是全隊最高，阿努諾比（OG Anunoby）與菜鳥巴恩斯（Scottie Barnes）分別有22分與17分進帳。

灰狼今天愛德華茲（Anthony Edwards）24分是全隊最高，湯斯（Karl-Anthony Towns）16分10籃板，上一場只拿4分的羅素（D'Angelo Russell）今天手感依舊不佳，15投3中，三分7投1中拿下13分。

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