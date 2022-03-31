NBA》士官長挺身而出！ 熱火在波士頓扮奧客收2連勝

J.巴特勒帶領熱火拿下2連勝，鞏固龍頭寶座。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕先前苦吞4連敗的龍頭熱火，在擊敗國王後今天作客綠衫軍主場，全場兩隊打得膠著，共經歷16次互換領先，最終在「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）決勝節9分帶領下，以106：98扮演奧客收下2連勝。

龍頭熱火與先前剛登上龍頭沒多久就退位的塞爾提克近期狀況都不算好，熱火先前團隊氣氛不佳鬧內訌並苦吞4連敗，塞爾提克則在登上龍頭當天失去主力中鋒R.威廉斯（Robret Williams），剛在輸給暴龍後中斷6連勝。

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兩隊半場打完熱火以53：52領先1分，第三節塔圖姆（Jayton Tatum）單節10分率球隊逆轉比數，以83：79取得4分領先，不過到第四節，綠衫軍手感不佳，其中以J.布朗（Jaylen Brown）狀況最慘，單節10投僅2中，熱火J.巴特勒與艾德巴約（Bam Adebayo）兩人關鍵時刻發威，終場就以8分差收下2連勝。

塞爾提克今天輸球後苦吞2連敗，這是他們登頂龍頭後首度連敗，不過目前東部領先集團的勝差都很小，前四名熱火、公鹿、七六人與塞爾提克，四隊的勝差最多不過2場，東部前幾順位的排名不到賽季最後一刻應該都不會揭曉。

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