NBA》碰到鬍子？小瑞佛斯遭驅逐喊冤 慢動作重播引熱議（影音）

Austin Rivers got ejected for 'throwing an elbow' in Lance Stephenson's face. Upon replay, Rivers didn't hit Stephenson.



Good or bad call on this ejection? pic.twitter.com/iq7kCVojq6 — ClutchPoints （@ClutchPointsApp） March 31, 2022

〔體育中心／綜合報導〕今日金塊作客溜馬的比賽中，小瑞佛斯（Austin Rivers）與「舞王」史岱芬森（Lance Stephenson）爆發衝突，而後續小瑞佛斯再因疑似「肘擊」遭驅逐，不過根據多家美國媒體放慢動作檢視發現並未打到史岱芬森，影片也在網路引起熱議。

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第四節8分41秒史岱芬森緊貼小瑞佛斯防守，並試圖抄球，不過下手時似乎打到小瑞佛斯臉部，掉球後史岱芬森疑似又右手推了小瑞佛斯一把，而小瑞佛斯不甘示弱轉過身回推，雙方爆發衝突互噴垃圾話，2隊人馬也趕緊上前勸架，避免事態擴大，2人都吃T。

然而過沒多久，8分14秒於弧頂再次與史岱芬森對位，而這回小瑞佛斯身體稍向前為自己創造空間的動作，卻遭認定「肘擊」又吃下T，因而被驅逐出場，不過這個Play也引起爭議，多家美國媒體放慢檢視小瑞佛斯的動作發現其實沒有打到史岱芬森的臉。

除了小瑞佛斯在推特發文直呼判決離譜，金塊球團也強調小瑞佛斯沒有打到史岱芬森，就連杜蘭特（Kevin Durant）也在推特直言判決很尷尬，據悉金塊將申訴這次的爭議事件。

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