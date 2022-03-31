NBA》馬刺小將致勝上籃軟手 湖人得利重返附加賽席次

K.強森。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕才剛因為湖人輸球取得附加賽資格的馬刺，今天面對強敵灰熊打到最後才分出勝負，馬刺K.強森（Keldon Johnson）最後一波進攻放槍，讓灰熊驚險收下6連勝，而輸球的馬刺則跌落西部第11，今天沒比賽的湖人重返附加賽席次。

本場比賽灰熊一直保持領先，在第三節都維持著雙位數的分差，不過第四節馬刺將比數縮小，一度追近到1分差，但灰熊隨即穩定下來拉開到兩個球權。馬刺在2分21秒後，D.穆雷（Dejounte Murray）連得4分幫助球隊追到3分差，後續K.強森於27.8秒搶下進攻籃板後放進2分讓比數追到1分差，灰熊巴恩（Desmond Bane）跳投沒進後也給了馬刺最後一波進攻的機會。

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馬刺在暫停過後剩5.2秒進攻，K.強森雖然跑出籃下空檔，想不到他竟在上籃後軟手，球跟附加賽席次一起彈框而出，馬刺以1分差落敗，湖人得利以半場勝差重返第10名。

Spurs lose as Keldon Johnson's layup rims out



The Los Angeles Lakers are now back IN the play-in game pic.twitter.com/GjephhskD8 — Bleacher Report （@BleacherReport） March 31, 2022

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