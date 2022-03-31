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棒球》奉獻高雄棒壇半世紀 吳建達30日過世享壽76歲

2022/03/31 11:47

高雄棒球界老園丁、五福國中退休教師吳建達，昨天上午過世，享壽76歲。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄棒球界老園丁、五福國中退休教師吳建達，昨天（30日）上午過世，享壽76歲，4月9日上午10點將在高雄衛理堂舉辦追思告別禮拜。

吳建達教練36年次，祖籍澎湖，在高雄鹽埕區出生，文化大學歷史學系畢業，1960年代曾是省立左營中學（今左營高中）初中部棒球隊游擊手，初中部畢業後，直升高中部，成為青棒新軍，延續球隊命脈，就讀文化大學時擔任棒球隊第二任隊長。

1973年至2003年期間，吳建達任教五福國中，與同學王正富一起培訓棒球隊，早期五福國中不僅是升學名校，體育方面尤其青少棒曾在國內棒壇寫下許多輝煌紀錄。

1991年拿下中華盃青少棒賽全國冠軍、1992年IBA國內選拔冠軍及泛美盃冠軍，1992、1993年並榮獲全國中正盃國中聯賽軟硬組冠軍，成為一支足以代表高雄市的青少棒勁旅，先後培訓出葉成龍、倪福德、許銘傑、許誌為、鄭錡鴻、蔣智賢等職棒好手。

吳建達熱愛棒球運動，對高雄棒球運動史如數家珍，擔任高雄市體育會壘球委員會、棒球委員會副總幹事長達30餘年，2010年與媒體人崔家齊合著《高雄棒球風雲》一書，為高雄棒壇留下許多珍貴史料。

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