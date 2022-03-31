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MLB》魔鬼經紀人失策？ 明星強打放棄5.2億沒人要、今再傳受傷

2022/03/31 12:36

康佛托。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕前大都會明星強打康佛托（Michael Conforto），在季末拒絕大都會1840萬美元（約新台幣5.2億）的合格報價投身自由市場，然而他不僅在不到10天就要開幕仍乏人問津，今天還傳出他肩膀曾在休賽季受傷的壞消息。

康佛托的經紀人波拉斯（Scott Boras）在今天解釋為何自己的客戶晚簽約的原因，康佛托在1月訓練時肩膀拉傷，但現在已經完全康復，而且可以打擊與傳球，只是因為傷勢的問題，使得康佛托與其他球團的談判停滯，直到上個禮拜才重新展開。

不過美媒指出，波拉斯的說法其實沒有辦法解釋康佛托這麼久還沒簽約的理由，因為一月他受傷時大聯盟還在封館當中，各球團都沒有辦法與球員私下進行接觸，且紐媒記者表示，康佛托在5周前，也就是封館之前就能夠開始練打，真正讓他談判延遲的因素可能是傳球手的問題。

然而，在波拉斯最新的說法出爐後，各球團也重新對康佛托展現興趣，但因為他有收到合格報價的原因，所以想簽下他的球隊為了避免喪失選秀權，有可能會等到選秀後才把他簽下好避免賠償，只不過由於選秀在7月，代表得讓康佛托少打半個球季，美媒認為，為了選秀籤把康佛托冷凍半季的可能性不高。

先前曾對康佛托展現興趣的球隊有馬林魚、洋基、教士與洛磯，但馬林魚與洛磯兩隊都分別在封館後升級，而教士被傳出沒有意願做出重大補強來讓薪資超過豪華稅，洋基雖然沒有補強外野，但他們選擇簽下瑞佐（Anthony Rizzo），且透過交易負擔了唐納森（Josh Donaldson）的薪資。

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